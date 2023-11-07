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مزّق أعضائها التناسلية.. المؤبد لطالب هتك عرض طفلة في البدرشين

مزّق أعضائها التناسلية.. المؤبد لطالب هتك عرض طفلة في البدرشين

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ارشيفية
الثلاثاء، 07-11-2023 10:18 ص

عاقبت محكمة جنوب الجيزة طالبًا بالسجن المؤبد بتهمة اغتصاب طفلة بالإكراه في البدرشين.
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى تحقيقات النيابة التي أوضحت أن المتهم "ع. ع" 19 سنة، في 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم البدرشين في الجيزة، استغل صغر سن المجني عليها "س. ا" 8 سنوات، وتواجدها بمفردها بمسكنها، فما إن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها وواقعها بالإكراه.
المحكمة استندت في حيثيات حكمها بالقضية 21636 لسنة 2022 إلى تقرير الطب الشرعي الذي أثبت إصابة المجني عليها بتمزق في الأعضاء التناسلية ونزيف نتج عن الاعتداء الوارد بالتحقيقات.
وقالت المحكمة إن التحريات أكدت صحة الواقعة، وأن المتهم اغتصب المجني عليها بغير رضاها.

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