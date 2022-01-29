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مريم الدباغ تثير الجدل: «كل الرجالة اللى عرفتهم قبّلوا قدمي»

مريم الدباغ Meriem Debbagh
مريم الدباغ
Native
Teads
السبت، 29-01-2022 11:01 ص

أثارت الفنانة التونسية مريم الدباغ الجدل بعد تعليقها الصادم بمنشور كتبته عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وكتبت مريم بردها على متابع سألها ما إذ أحد الرجال الذين مروا في حياتها قد قبلّوا قدمها أجابت قائلةً: "كل الرجال الذين أحببتهم قبلوا قدمي".
وأحدث المنشور بلبلة بين المتابعين إذ إعتبر البعض أنها بالغت بجرأتها.
ونشرت مريم مسبقا مجموعة صور لها وهي عارية تماماً، من دون أي ملابس، وتصور نفسها من الجزء العلوي فقط، مغطية الأماكن الحساسة.
كما نشرت صورة أخرى ظهرت فيها وهي جالسة على حفة حوض السباحة وترتدي مايوه من قطعتين كاشفة عن جسمها بشكل كامل.
 

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