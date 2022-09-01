مريام فارس تتهم فارس كرم بالاعتداء على شرفها.. والأخير: كانت تجيلي آخر الليل

الخميس، 01-09-2022
08:48 ص
اشتعلت حدة الخلافات، بين الفنان
ة اللبنانية ميريام فارس ومواطنها المطرب
فارس كرم
، إلى حد التراشق بالألفاظ النابية والتدوينات الجارحة على مواقع التواصل
الاجتماعي.
وتعود تفاصيل الأزمة بين ميريام فارس وفارس كرم
، بسبب بوستر حفل مشترك
لهما، ضمن فعاليات موسم جدة، حيث بدت صورة ميريام فارس أكبر من صورته، الأمر الذي
دفعه إلى الانسحاب، والهجوم عليها.
وقال فارس كرم
، عن ميريام فارس في تصريحاته: "مش رح رد على نفسيات
محمضة، وإي، نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة".
وأبدت ميريام فارس، في تصريحات تليفزيونية، تعجبها، على ما صرح به فارس
كرم، مشيرة إلى أنها كانت مفاجأة لها، موضحة أنها هي التي طلبت من منظم الحفل، أن
يشاركها فارس كرم
فيه؛ حينما عرض عليها مجموعة من أسماء المطربين، وكان هو واحدًا
منهم. ولفتت ميريام، إلى أنها كانت تظنُّه شخصًا محترمًا- على حد وصفها-، قائلة:
سمعت حديثه، والمستوى الذي تحدث به، لا أستطيع أرد عليه؛ لأنه كان عندي فكرة عنه،
إنه إنسان محترم، فبدلا من أن يشكرني؛ وجدته يحكي هذا الكلام، بطريقة لا أقبلها.
واشتعلت حدة الأزمة أكثر بعد تصريحات ميريام فارس الأخيرة، إذ أبدى فارس
كرم، انزعاجه الشديد، من ترويج ميريام، فكرة أنها هي التي اختارته لمشاركتها إحياء
هذا الحفل، وهاجمها مجددًا، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، حيث كتب: "بحب
أذكَّرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار، وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي
بتعرفيه كتير منيح، صِرْتي بدك تدبري لي حفلات؟، فعلا، اللي استحوا ماتوا.. زمن
الرقاصات".
وردَّت ميريام فارس، على تغريدة فارس كرم
، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر:
شكلك ما تحمّلت الحقيقة.. بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف
امرأة؛
لأنّه ما طلع رقص معها".