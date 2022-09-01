الخميس 01 سبتمبر 2022
توقيت مصر 23:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

11 ثغرة قانونية.. محامي قاتل نيرة أشرف يقدم الطعن على إعدامه ويكشف مفاجأة

«السيسي» يتراجع ويلغي تعيين 5 قضاة بعد أيام من توليهما المنصب بقرار جمهوري

مرتضى منصور: لو محمود الخطيب ضم هذا اللاعب للأهلي سأستقيل من الزمالك

ضبط قوادة متلبسة مع رجل في شقتها.. الدقيقة بـ 8 جنيه وربع

«أبغي أوريكم جسمي».. هند القحطاني تتصدر تريند السعودية بفيديو مفاجئ

مقتل مواطن مصري في السعودية .. والقاتل لازال طليقًا

لماذا اقتحمت الشرطة دار أيتام خميس مشيط واعتدت على الفتيات؟ خطاب رسمي يكسف السبب

بعد 11 عمرة وحج.. راقصة شهيرة تخلع الحجاب وتعود للفن: اتجوزت ومخلفتش (فيديو)

بداية التسريح.. وزير العدل الكويتي ينهي عمل 30 موظفًا غير كويتيين

تطلب الطلاق بعد إصابة زوجها بالإيدز: بيمارس الجنس مع ستات أجانب وعرب بشرم الشيخ

ADS
 

مريام فارس تتهم فارس كرم بالاعتداء على شرفها.. والأخير: كانت تجيلي آخر الليل

سبب-خلاف-ميريام-فارس-وفارس-كرم-1-1024x617
مريام فارس
Native
Teads
الخميس، 01-09-2022 08:48 ص

اشتعلت حدة الخلافات، بين الفنانة اللبنانية ميريام فارس ومواطنها المطرب فارس كرم، إلى حد التراشق بالألفاظ النابية والتدوينات الجارحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الأزمة بين ميريام فارس وفارس كرم، بسبب بوستر حفل مشترك لهما، ضمن فعاليات موسم جدة، حيث بدت صورة ميريام فارس أكبر من صورته، الأمر الذي دفعه إلى الانسحاب، والهجوم عليها.

وقال فارس كرم، عن ميريام فارس في تصريحاته: "مش رح رد على نفسيات محمضة، وإي، نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة".

وأبدت ميريام فارس، في تصريحات تليفزيونية، تعجبها، على ما صرح به فارس كرم، مشيرة إلى أنها كانت مفاجأة لها، موضحة أنها هي التي طلبت من منظم الحفل، أن يشاركها فارس كرم فيه؛ حينما عرض عليها مجموعة من أسماء المطربين، وكان هو واحدًا منهم. ولفتت ميريام، إلى أنها كانت تظنُّه شخصًا محترمًا- على حد وصفها-، قائلة: سمعت حديثه، والمستوى الذي تحدث به، لا أستطيع أرد عليه؛ لأنه كان عندي فكرة عنه، إنه إنسان محترم، فبدلا من أن يشكرني؛ وجدته يحكي هذا الكلام، بطريقة لا أقبلها.

واشتعلت حدة الأزمة أكثر بعد تصريحات ميريام فارس الأخيرة، إذ أبدى فارس كرم، انزعاجه الشديد، من ترويج ميريام، فكرة أنها هي التي اختارته لمشاركتها إحياء هذا الحفل، وهاجمها مجددًا، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، حيث كتب: "بحب أذكَّرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار، وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح، صِرْتي بدك تدبري لي حفلات؟، فعلا، اللي استحوا ماتوا.. زمن الرقاصات".

وردَّت ميريام فارس، على تغريدة فارس كرم، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر: شكلك ما تحمّلت الحقيقة.. بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف امرأة؛ لأنّه ما طلع رقص معها".
 

إقرأ ايضا

337

11 ثغرة قانونية.. محامي قاتل نيرة أشرف يقدم الطعن على إعدامه ويكشف مفاجأة

202208310251145114

«السيسي» يتراجع ويلغي تعيين 5 قضاة بعد أيام من توليهما المنصب بقرار جمهوري

المتهمة-هبة-أبو-الخير

ضبط قوادة متلبسة مع رجل في شقتها.. الدقيقة بـ 8 جنيه وربع

أخبار متعلقة

5202217125310257102730

«كنت بحسبه محترم بس طلع..» صورة تشعل صراع بين ميريام فارس وفنان شهير

444-23

مفاجأة بشأن الفتاة التي ظهرت في أحضان مصطفى فهمي

1571913_1661575051

وفاة فنان شهير في حادث مروع رفقة فتاة في سيارته فجرًا

2022_8_22_20_23_51_294

شاهد لحظة ضبط شاب وفتاة في وضع مخل داخل سيارة والشرطة تفجر مفاجأة: فنان

download

حسام حبيب يستفز شيرين بفيديو « الغابة بتسيب».. ومحاميها يتوعد بمقاضاته

bb53c6f6-4b32-4082-8b6c-e71d7e9ff0af_20220607165753

رحيل ذكري تعلن انتصارها قضائيًا على محمد الشقنفيري: «رَجّعت شرفي»