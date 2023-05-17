"مروة" وقعت في غرام جارها ومارسا الرذيلة.. لكن النهاية صادمة





علاقة محرمة جمعت "مروة" بعشيقها الذي تعرفت عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

لم تحافظ السيدة الثلاثينية على عش الزوجية، ودفعتها رغبتها في إشباع شهواتها الجنسية للتفكير في النوم في أحضان جارها "عنتر"، في غياب أبوالعيال عن المنزل.

تعددت اللقاءات بين العشيقين، حتى قررت السيدة أن تنهي تلك العلاقة، فرفض الشاب العشريني طلبها، وهددها بفضحها أمام الجميع إن لم تتراجع عن طلبها، "لو مجتيش تاني مصورك وانتي في حضني وهفضحك".

استشاطت السيدة غضبا وظلت تفكر كيف تخلص من الشاب اللعوب الذي أوهمها بحبه لها، لكن حاول فضح علاقتهما، في المقابل "يا تدفعي فلوس يا نتقابل تاني"، هاتفت السيدة شقيقيها وأصدقائها، واتفقت معهم على خطف الشاب من مسكنه في إمبابة إلى شقة سكنية بعين شمس في القاهرة.

ما إن وصل العشيق إلى مكان الخطف جردوه الـ5 متهمين، من ملابسه وصوره عاريًا وأجبروه على توقيع 4 إيصالات أمانة كل واحد بمبلغ 5 آلاف جنيه.

بعد إطلاق سراحه، هرول الشاب مسرعا إلى قسم شرطة إمبابة، وحكى ما تعرض له قائلًا: "كنت على علاقة بالست واتخانقت معها هددتها إني هقول لجوزها عشان ترجع لىّ، وفوجئت بها جايبة إخواتها الاتنين وصديقيهما أمام منزلي وخطفوني بسيارة ملاكي لعين شمس وضربوني بالأسلحة البيضاء لإجباري على خلع هدومي".

وتابع: "صورني بقميص نوم، وخلوني أكتب على نفسي إيصالات أمانة كل واحد بـ5 آلاف جنيه، وبعدين قالوا لي خلاص روح على بيتكم".

على الفور، توجهت مأمورية أمنية لمكان تواجد المتهمين وألقي القبض عليهم وتبين أن أحدهم سابق اتهامه في عدة قضايا، وكان بحوزتهم السيارة المستخدمة بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وأمرت بحبس المتهمين الـ5 احتياطيًا على ذمة التحقيقات.