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مروان خوري: "تأخرت في قرار الزواج بس مليح إني أخدته"

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مروان الخولي
السبت، 24-02-2024 02:59 م نسمه عبد الوهاب
قال الفنان اللبناني مروان خوري إنه تأخر في اتخاذ قرار الزواج، مؤكدًا أن الحب له طعم حلو في الزواج.
وتابع في لقائه مع برنامج "عرب وود": "الحب هو ثمرة الزواج وأن أختار الإنسانة اللي بدي أكفي معها عمري، واتاخرت في القرار بس مليح اني اخدته، الحب له طعم حلو بالزاوج له طعمة الحب والعاطفة والرفقة".

واحتفل الفنان مروان خوري بزواجه في قبرص من فتاة تُدعى ندى رمال في ديسمبر عام 2022.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها صورا لمروان وندى من احتفالية سابقة أقيمت على شرف خطبتهما، وأشاروا في تعليقاتهم إلى زواج مروان في قبرص، بدون إقامة حفل زفاف يحضره الأقارب والأصدقاء.

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