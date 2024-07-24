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مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي.. ماذا قال؟

الأربعاء، 24-07-2024 01:24 م


اعتذر لاعب بيراميدز، مروان حمدي، لجماهير النادي الأهلي عما بدر منه عقب لقاء أمس الأول الإثنين، من سباب وإهانة. (على حد وصف النادي في بيان صدر، اليوم)

وجاء ذلك الإعتذار عبر بيان نشرة اللاعب على حسابه الرسمي "إنستجرام".

وجاء نص بيان مروان حمدي كالتالي: "مساء الخير، فيما يخص الفيديو المتداول بعد مباراة الأمس".

وتابع: "أحب أعتذر لجمهور النادي الأهلي عما بدر مني وأوضح أنني تعرضت للإهانة والسب بوالدي ووالدتي بعد المباراة من بعض الجماهير بدون سبب، ولم أبادر بالإساءة مطلقا لأي أحد مع العلم أنني لم أشارك أصلاً في اللقاء".

وأضاف: "أرجو من الجميع تفهم موقفي وأني لم أبادر بالإساءة أو التعميم لجمهور الأهلي، الذي أقدره وأحترمه تماما، ورد فعلي كان عفويا لأي إنسان يتعرض للإهانة هو وأهل بيته، وردي كان تجاة قلة وجهت لي الإهانة بدون أي سبب لكن أنا مقدرتش أكون متصالح مع إهانتي، وإهانة والدتي بدون وجه حق. لاعب الكرة إنسان وليس ملاكا في النهاية، ونحن بشر والموضوع غير مقصود ورد فعلي كان تجاه من أهانوني".

وأردف: "أعتذر مجددا لأهلي ولنفسي ولأي إنسان طالبه رد فعلي وأتمنى تقبل اعتذاري، وتاريخي لم يكن فيه يوما أي إساءة أو استفزاز للنادي الأهلي وجماهيره".

وأتم: "كلنا هنقف قدام ربنا نتحاسب كأفراد وليس كلاعب أو مشجع، فأرجو من الله أن يسامحني علي ما بدر مني و يهدي الجميع، وأرجو من جميع مشجعي النادي الأهلي أن يضعوا أنفسهم مكاني للحظات ليحكموا بالعدل، أعتذر مرة ثانية وأرجو تقبل اعتذاري".

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