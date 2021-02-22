«مرقة الدجاج تسبب السرطان».. هاني الناظر يرد على أشهر 18 شائعة

الإثنين، 22-02-2021
10:34 ص
المصريون
رد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس
مركز البحوث الأسبق، على أبرز الشائعات
المنتشرة في مصر عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، والتي تدور حول العادات الصحية والأكل.
وقال الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي
"فيسبوك"، :" بمناسبة المعلومات الخاطئة مرة جديدة اعرض عليكم أشهر
أكاذيب وخرافات السوشيال ميديا والرد عليها:
١- هل مصر أكبر دولة
في العالم في الاصابة بالسرطان
؟ غير حقيقي تمامًا والحقيقة أن الدانمارك هي الأولي
وتليها استراليا وأمريكا وفرنسا وبقية دول أوروبا وتأتي مصر في المؤخرة حسب بيانات
منظمة الصحة العالمية
٢- تجميد الخبز والثوم في أكياس بلاستيك في الفريزر يسبب
السرطان
؟ كلام غير علمي
٣- ترك الملوخية والأرز للبيات في الثلاجة ينتج عنه ظهور
ديدان ؟ تهريج مضحك
٤- إعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان
؟ كلام غير علمي
تمامًا
٥- أكل الموز بعد البيض يؤدي للوفاة ؟ تخريف
٦- تناول الصمغ العربي يشفي من الفشل الكلوي ؟ غير حقيقي
٧- شرب الشاي او النسكافيه مع اللبن يسبب أمراض عديدة ؟ تهريج
٨- مرقة الدجاج تسبب الإصابة بالسرطان
؟ لا يوجد أي دليل
علمي علي صحة هذه الشائعة
٩- القمل في الشعر يمنع الاصابة بالجلطات الدماغية ويحسن
الدورة الدموية ويمنع سقوط الشعر ؟ كذب وتضليل
١٠- نوع من الشاي به مواد مسرطنة ؟ محاولات لضرب الشركات
بكلام فارغ
١١- صور سمكة لها رأس بقرة وطائر برجلين خروف وصور أخري مركبة
ومكتوب تحتها قل سبحان الله ؟ كلها تخاريف ومهازل
١٢- الخضروات والفاكهة المصرية كلها ملوثة وتسبب السرطان
؟ تخريف وكذب والدليل علي هذا أن ترتيب مصر
متأخر عالميا في نسبة الاصابة بالمرض مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان سنويا وانخفاض نسبة الوفيات
١٣- وضع البصل في غرفة النوم ليلا يمنع إصابة الإنسان بالأمراض
؟ تهريج
١٤- تناول المسكنات مع السڤن يؤدي للوفاة ؟ تخريف
١٥- لايوجد مرض اسمه السرطان
ولكنها خدعة أطلقها الاستعمار
وشركات الدواء العالمية لبيع ادويتهم ؟ تخريف فالسرطان
حقيقة ومرض موجود منذ القدم وقد وجدنا
في ابحاثنا العلمية في المركز علي الهياكل العظمية للمصريين القدماء اصابات بالسرطان
في العظام
١٦- الحلويات والشوكلاته بأنواعها المختلفة ومنتجات غذائية
اخري تنتجها بعض المصانع المصرية بها مواد
مستخلصة من الخنزير ؟ كذب وإشاعات مغرضة لضرب المنتجات المصرية ولايوجد في مصر مصنع
واحد لمنتجات غذائية يستخدم شحوم او اي اجزاء من الخنزير في منتجاته
١٧- تسخين الطعام
في الميكرويف خطر ويسبب السرطان
؟ كلام غير علمي وغير صحيح
١٨- الموز مع اللبن ضار بالصحة وخطر ؟ كلام غير صحيح وتخريف
ونصح الناظر" لاتصدقوا التخاريف والخزعبلات التي تنشر
علي صفحات السوشيال ميديا واسألوا اهل العلم قبل نشرها علي صفحاتكم منعا لنشر الجهل
بين الناس."