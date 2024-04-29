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مرفق الكهرباء يوجه 4 نصائح مهمة قبل شراء التكييف

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مرفق الكهرباء يوجه 4 نصائح مهمة قبل شراء التكييف

تونيدو-1.5-حصان
تكييف
الإثنين، 29-04-2024 11:39 ص

 

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الطلب على أجهزة التكييف، ولكن مع كثرة الخيارات المتاحة في السوق.

يواجه بعض الأشخاص صعوبة في اختيار الجهاز المناسب من حيث كفاءة التشغيل وتوفير الطاقة..

ولذا قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح الذهبية التي تساعد على شراء جهاز التكييف المثالي لاحتياجاتك، والتي تضمنت ما يلي:

1- اختر قدرة مناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة في أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

2- احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

3- اختر الجهاز الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتمّ التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

4- استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، وكذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف وما هي أفضل طريقة لتركيبه دون تكسير أو تشويه لجدران المنزل.

وأوضح الجهاز ، أنَّه في كل الأحوال يجب الحرص على تغيير الفلاتر، أو على الأقل تنظيفها لأن تراكم الأتربة في الفلتر سيقلل من كفاءة التكييف.

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