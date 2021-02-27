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مرعب.. ظهور «عفريت» في بيت مهجور يثير ضجة (فيديو)

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السبت، 27-02-2021 04:35 م محمد فضل - متابعات

في واقعة نادرة الحدوث، ظهر «عفريت» كان متخفيًا في أحد المنازل المهجورة منذ عام 2015.
وقام أحد الأشخاص بالتقاط فيديو أثناء مراقبة «الجني» له ولزوجةه أثناء تفقدهما لمنزل تم إغلاقه في عام ٢٠١٥ بعد أن تم ضبط عدد من المجرمين داخله.
وأوضح الفيديو قيام الرجل بملاحقة الجني ممسكا “كشاف” ثم صعد السلم وهو يقول “مرحبا.. مرحبا”، بينما تبعته زوجةه وهي تصور تلك اللحظة.
ولم يظهر الجني إلا في لقطة واحدة فقط حينما دخل الرجل وزوجةه دار الرعاية ، وكان متواجدا أعلى السلم وهو يرقب تلك الحركة الغريبة في الدار.
وبشكل سريع قام الجني بالاختفاء وراء السور ولم يتمكن الزوجان من رؤيته مرة أخرى، لكنه ظهر واضحا في اللقطة الأولى، وذلك في أحد المنازل المهجورة في بريطانيا ، وفقا لصحيفة “ذا صن”.

 

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