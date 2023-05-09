"مرض مُعدٍ".. مفاجأة في سبب طلاق زوجة حسن شاكوش من زوجها الأول

الثلاثاء، 09-05-2023
11:42 ص
كشفت نيرمين حمدي، صديقة زوجة حسن شاكوش
، تفاصيل الأزمة التي
دارت بين صديقتها وزوجها مغني المهرجانات، خلال الأيام الماضية.
وقالت صديقة ريم طارق
، زوجة حسن شاكوش
، إن «ريم» تزوجت من
زوجها الأول «أحمد خليل»، بتاريخ 12 نوفمبر 2020، وتم طلاقها بتاريخ 2 فبراير
2022.
وأضافت صديقة زوجة حسن شاكوش
، أن «سبب طلاق ريم طارق
من زوجها
الأول أحمد خليل؛ هو إصابة الأخير بـ مرض
مُعدٍ"، على حد قولها.
وأشارت صديقة زوجة حسن شاكوش
، إلى أن «سبب طلاق ريم طارق
من زوجها الأول أحمد خليل؛ هو إصابة الأخير بمرض
معدٍ، وبدأت ريم تلقي العلاج عند أحد
الأطباء في منطقة فيصل نتيجة لمرض
زوجها الأول، وذلك بتاريخ 21 أبريل 2021»، بحسب قولها.
واستكملت صديقة زوجة حسن شاكوش
، أن «ريم طارق
أصيبت بمرض
،
بسبب مرض
زوجها الأول، ولو كانت استمرت في الزيجة الأولى؛ لكان الأمر تطور ووصل إلى
إصابتها بأورام».
ونوهت صديقة زوجة حسن شاكوش
، بأن «ريم تلقت العلاج، وشفيت
تماما قبل الزواج من شاكوش، ولديها فحص طبي يثبت ذلك»، لافتة إلى أن «شقيقة حسن شاكوش
،
اطلعت على نتيجة الفحص الطبي، وتأكدت بنفسها من سلامة ريم قبل الزواج».
ولفتت صديقة زوجة حسن شاكوش
، إلى أن «ريم لم تحصل على أي
من حقوقها من الزوج الأول أحمد خليل»، مشيرة إلى أن والد ريم (طارق السيد) «أنشأ له
ورشة أو مركز خدمات للسيارات من ماله، في منطقة فيصل».
كما أوضحت صديقة زوجة حسن شاكوش
، أن «الزوج الأول أحمد خليل،
وقَّع على إيصالات أمانة لوالد ريم، وتم رفع قضايا بهذه الإيصالات لدى المحاكم، ولم
يسترد والد ريم المبالغ المستحقة له».