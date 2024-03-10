مرض خطير أصابها 6 مرات.. سالي عبدالسلام تكشف مفاجأة عن مرضها الصعب

الأحد، 10-03-2024
12:10 م
كشفت الإعلامية سالى عبد السلام عن تفاصيل مرض
ها الخطير الذى أصابها 6 مرات على فترات زمنية مختلفة والذى عانت منه كثير إلى أن تم شفائها منه.
وقالت سالى عبد السلام: اكتشفت اصابتى بمرض الثعلبة
بالصدفة عندما كنت اصفف شعرى ونبهنى لهذا الأمر وعدت إلى والدتى التى انتابها حالة من الذهول عندما رأت فروة الراس بهذا الشكل وذهبت إلى عدد من الأطباء الذين فشلوا فى علاجى حيث عاودنى هذا المرض
6 مرات قبل وبعد الزواج أيضا حتى وصل عددها إلى 12 ثعلبة فى فروة الرأس.
وأضافت سالى عبد السلام : ذهبت إلى الدكتور الذى شخص حالتى بدقة وكشف لى أن السبب فى ذلك هو عامل نفسى وعلاج المرض
بشكل صحيح واعطانى بعض الأدوية التى تحتوي على كورتيزون والتى تسببت فى زيادة وزنى وكنت وقتها أقدم برنامج على mbc وكنت أبكى بحرقة بسبب الشكل مطلوب للمذيعة التى تظهر على الشاشة ولم أعلن عن شيئ وقتها.
وأوضحت سالى عبد السلام: الدكتور كان مندهشا من شكل فورة شعرى بسبب مرض الثعلبة
لدرجة أنه قال لى انتى محسودة وهذا الأمر دفعنى للخوف على نفسى بشدة.