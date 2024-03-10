الأحد 10 مارس 2024
توقيت مصر 13:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وقف برنامج عمرو اديب على "إم بي سي"

القبض على أدمن "موسيلفا".. النيابة تكشف تفاصيل جديدة بقضية فتاة العريش

خالد الغندور: "مرتضى منصور خسّرني كتير"

أحمد موسى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد واقعة كأس مصر بالسعودية

بعد طرح البرومو.. أسماء ضحايا رامز جلال هذا العام

أيمن يونس: أؤيد قرار استبعاد محمد صلاح من معسكر المنتخب القادم

مدحت شلبي يكشف مفاجأة عن العقوبة المتوقعة على شيكابالا

بايدن: نتنياهو يؤذي إسرائيل أكثر مما يساعدها.. واقتحام رفح خط أحمر

مرض خطير أصابها 6 مرات.. سالي عبدالسلام تكشف مفاجأة عن مرضها الصعب

ملعب الأول بارك يُتوّج الأهلي بطلًا لكأس مصر 2024: ليلة تاريخية تُخلّد في ذاكرة الكرة العربية

مرض خطير أصابها 6 مرات.. سالي عبدالسلام تكشف مفاجأة عن مرضها الصعب

IMG-20240310-WA0058
سالي عبدالسلام
الأحد، 10-03-2024 12:10 م

كشفت الإعلامية سالى عبد السلام عن تفاصيل مرضها الخطير الذى أصابها 6 مرات على فترات زمنية مختلفة والذى عانت منه كثير إلى أن تم شفائها منه.
وقالت سالى عبد السلام: اكتشفت اصابتى بمرض الثعلبة بالصدفة عندما كنت اصفف شعرى ونبهنى لهذا الأمر وعدت إلى والدتى التى انتابها حالة من الذهول عندما رأت فروة الراس بهذا الشكل وذهبت إلى عدد من الأطباء الذين فشلوا فى علاجى حيث عاودنى هذا المرض 6 مرات قبل وبعد الزواج أيضا حتى وصل عددها إلى 12 ثعلبة فى فروة الرأس.
وأضافت سالى عبد السلام : ذهبت إلى الدكتور  الذى شخص حالتى بدقة وكشف لى أن السبب فى ذلك هو عامل نفسى وعلاج المرض بشكل صحيح واعطانى بعض الأدوية التى تحتوي على كورتيزون والتى تسببت فى زيادة وزنى وكنت وقتها أقدم برنامج على mbc وكنت أبكى بحرقة بسبب الشكل مطلوب للمذيعة التى تظهر على الشاشة ولم أعلن عن شيئ وقتها.
وأوضحت سالى عبد السلام: الدكتور كان مندهشا من شكل فورة شعرى بسبب مرض الثعلبة لدرجة أنه قال لى انتى محسودة وهذا الأمر دفعنى للخوف على نفسى بشدة.

إقرأ ايضا

IMG-20240310-WA0054

وقف برنامج عمرو اديب على "إم بي سي"

IMG-20240310-WA0060

القبض على أدمن "موسيلفا".. النيابة تكشف تفاصيل جديدة بقضية فتاة العريش

IMG-20240310-WA0050

أحمد موسى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد واقعة كأس مصر بالسعودية