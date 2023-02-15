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مرصد الزلازل التركي يعلن عن هزة أرضية جديدة في مدينة كهرمان مرعش

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زلزال تركيا
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الأربعاء، 15-02-2023 10:08 ص

 

 

أعلن مرصد الزلازل التركي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية ارتدادية جديدة بقوة بلغت 4.6 درجة على مقياس ريختر في مدينة كهرمان مرعش، جنوب البلاد.

 

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قال مرصد الزلازل التركي إن الهزة كان مركزها في منطقة كوغسون في حوالي الساعة 09:25 صباح اليوم الأربعاء.

 

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش إلى 35.418 شخصا .

 

وقال أردوغان، إن الزلزالان اللذان ضربا كهرمان مرعش هما الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

 

وأضاف أردوغان، أنه تأثر نحو 47 ألف مبنى بالزلزال و سيتم إزالة نحو 20 ألفا منها، مشيرا إلى أن حوالي 98 بالمئة من المنازل المنهارة في الزلزال بنيت قبل عام 1999.

 

وأردف أردوغان: "سنبدأ ببناء 30 ألف منزل اعتبارا من 1 مارس القادم".

 

وقال أردوغان: "أريد من شعبنا أن ينتظر عاما واحد فقط لإعادة كل شيء كما كان".

 

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