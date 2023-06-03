مرتضى منصور يكشف كارثة جديدة بنادي الزمالك

السبت، 03-06-2023
03:15 ص
نسمه عبد الوهاب
كشف مرتضى منصور
، رئيس نادي الزمالك
، الذي صدر قرارا بعزله مؤخرا، أزمة جديدة داخل نادي الزمالك
في ظل الامور الصعبة التي يعيشها النادي الابيض مؤخرا.
قال مرتضى منصور
، خلال تصريحات عبر فيديو نشره بموقع التواصل الاجتماعي: "يا جمهور الزمالك
قولتلكم هايحصل كارثة كنا شايلين 2 مليون دولار في الحساب اللي اتحجز عليه من أجل تسديد غرامة فريق سبورتنج لشبونة ولكن تم الحجز ومهددين بوقف القيد".
أضاف "منصور": "سددنا عدد من القضايا منها جروس وقضية محمد ابراهيم، ولكن جددولنا قضية تاني وهي الغاني أتشمبونج لاعب الفريق السابق اللي رفع قضية وحصل على قسط من مستحقاته ويتبقى له قسط ولم يحصل عليه إلى الأن".
أوضح مرتضى منصور
: "احنا في كارثة والقيد هايتوقف تاني، ومحدش بيعمل حاجه دلوقتي غير الشتيمة بس، احنا سبنا النادي ومشينا وبردو محدش سايبنا في حالنا".