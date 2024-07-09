مرتضى منصور يقيم عزاء لـ أحمد رفعت ويتلقى العزاء في الراحل





أقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عزاء للراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحضر العزاء كل من مدحت عبد الهادي لاعب الزمالك السابق، واللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، واحمد مرتضى منصور، وهاني زادة والشيخ مظهر شاهين وعدد من المواطنين.

وكان قد أعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية : بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.