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مرتضى منصور يفاجئ سما المصري بتصرف غير متوقع أمام المحكمة

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مرتضى منصور
Native
الأحد، 01-08-2021 09:42 ص

في خطوة مفاجئة، قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، التنازل عن قضاياه ضد الفنانة سما المصري بعد حصوله على أحكام قضائية ضدها.
وأوضح محامي سما المصري أشرف ناجى، أن المستشار مرتضى منصور حضر إلى المحكمة، وتنازل أمام هيئتها عن قضايا سما المصري في اتهامها بسبه وقذفه.
وكانت المحكمة الاقتصادية نظرت في الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد الفنانة سما المصري، والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
فيما قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الراقصة سما المصري، في قضية جديدة تواجه فيها اتهام التعدي على المذيعة ريهام سعيد.
 

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