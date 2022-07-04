مرتضى منصور يعلن عن القرار النهائي بشأن طارق حامد وأبوجبل
مرتضى منصور
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الإثنين، 04-07-202208:45 ص
كشف مرتضى منصور رئيس
نادي الزمالك، الموقف النهائي من تجديد تعاقد الثنائي محمد أبو جبل وطارق حامد،
الوجهة المقبلة للدولي المغربي أشرف بن شرقي.
وقال مرتضى منصور في
مداخلة هاتفية مع مجدي عبد الغني في برنامجه البلدوزر: المغربي أشرف بن شرقي لاعب
الفريق الأبيض أبلغني شخصيا بالانتقال إلى الدوري القطري أو التركي.
وأوضح مرتضى منصور،
أنه قام بالاجتماع مع اللاعب شخصيا، قائلًا: بن شرقي أبلغني بعدم اللعب في مصر إلا
لفريق الزمالك.
تابع: أبرمنا ما يقرب
من 8 صفقات لتدعيم جميع مراكز الفريق، وأغلقنا باب تجديد طارق حامد، لأن اللاعب
حصل على إذن بالسفر للإمارات، ورغم ذلك سافر إلى المانيا وإسبانيا بحجة العلاج،
رغم أنه خارج من آخر مباراة مطرود، واللاعب لم يُحضر أي مستند يفيد إنه كان مصاب
ولذلك قررنا تحويله للشئون القانونية.
اختتم منصور: قرار
نهائي لن نجدد عقد محمد أبو جبل وأطالب جمهور الزمالك بالهدوء وعدم مهاجمة أي لاعب.