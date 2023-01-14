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مرتضى منصور يعلن عقوبة قاسية على إمام عاشور بسبب منشور إنستجرام

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مرتضى منصور
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Teads
السبت، 14-01-2023 10:02 ص


أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع عقوبة على إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأبيض لكرة القدم، بعدما نشر الأخير رسالة غامضة، عبر حسابه على إنستجرام، بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.
وقال منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: أمير مرتضى منصور وقع عقوبة على إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، بعد رسالته الأخيرة على إنستجرام.
وتابع: أمير مرتضى مبيهزرش في العقوبات، خصم 500 ألف جنيه و300 ألف جنيه قبل كدة، والحساب يتم مباشرة داخل النادي.
وكان إمام عاشور قد نشر رسالة غامضة عبر خاصية الاستوري، في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلا: لا تأسفن على غدر الزمان.
وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي، خلال مواجهته الماضية أمام نظيره الاتحاد السكندري، ليواصل الفريق الأبيض نزيف النقاط بالمسابقة المحلية، وذلك قبل مباراته المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.
 

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