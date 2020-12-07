مرتضى منصور يستنجد بالرئيس: «انقذني من السجن»

الإثنين، 07-12-2020
10:04 ص
المصريون
في أول ظهور له
بعد اختفاءه عقب تراجعه عن نشر الفيديو الذي توعد فيه ما وصفه بـ"فضح
المؤامرة عليه"، استنجد مرتضى منصور
- رئيس نادي الزمالك
المعزول - بالرئيس
عبد الفتاح السيسي لرفع "الظلم" عنه وإنقاذه من دخول السجن
.
وقال
"مرتضى" في فيديو بثه عبر صفحته بـ "يوتيوب" : فيه سيدة فضلى
كلمتني قالتلي أنا أخويا في المطبخ وشغال مع القطريين .. وأنت هتسقط في الانتخابات
وهتتشال من الزمالك
وهتخش السجن
.
وأضاف: الأولى
حصلت والتانية حصلت وفاضل التالتة .. هستنى لما تحصل؟ .. أنا بطالب الرئيس السيسي
بالتدخل لرفع الظلم عني .
واختفى مرتضى
منصور رئيس نادي الزمالك
المعزول، من الظهور على صفحته على السوشيال ميديا، في
ظروف غامضة بعد تهديده بنشر فيديو أعلن فيه الكشف عن مؤامرة كبيرة بالأسماء
والمستندات وفضح الكثيرين.
وبعد مرور أيام،
لم يظهر مرتضى منصور
على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،
حيث أعلن أنه تم الانتهاء من تصوير الفيديو وجار نشره فور تحميله على الصفحة، لكنه
على الرغم من مرور ساعات لم يظهر شيء.
وقال
"منصور" عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" 0 مساء الجمعة-: انتهي
الأن المستشار مرتضي منصور من تسجيل اللقاء المرتقب الذي يكشف أبعاد المؤامرة
وسيتم عرضه فور الانتهاء من تحميله على صفحته الرسمية.
وكان مرتضى وعد الخميس
بظهور فيديو يتضمن كل شيء بعد صلاة الجمعة بالأمس لكن الفيديو لم يظهر مما طرح
العديد من التساؤلات.
وتساءل الجميع
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سر اختفاء مرتضى منصور
وعدم نشر الفيديو، وأرجع
البعض ذلك إلى نصائح قدمها مقربين منه بعدم الخوض في هذا الأمر وأن يقدم ما لديه
للقضاء وهو الذي يفصل فيما يزعم من مؤامرة، فيما قال البعض أنه تراجع خوفًا من
توريط نفسه في مسائل قانونية تدينه.