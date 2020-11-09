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مرتضى منصور يتصدر تويتر بعد أنباء خسارته في دائرة ميت غمر

مرتضى منصور
مرتضى منصور يتصدر تويتر بعد أنباء خسارته في دائرة ميت غمر
 
الإثنين، 09-11-2020 07:45 ص المصريون
تصدر مرتضى منصور - المرشح على دائرة ميت غمر - تريند موقع تويتر بعد وصول مؤشرات أولية من دائرة ميت غمر تفيد خسارته الانتخابات.

وحصد مرتضى منصور المركز الأول في قائمة الوسوم المتصدرة كما حصد بقية المراكز بتريندات مختلفة تتحدث عن نفس الأمر وهو احتمالية خسارته في ميت غمر.

و أظهر الحصر العددي لـ 37 لجنة فرعية في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن تراجع فرص المرشح مرتضى منصور في دخول مجلس النواب أو حتى اللحاق بجولة الإعادة .

وحتى الآن حصد المرشح أحمد الألفي على الترتيب الأول وبعده اللواء بدوي عبد اللطيف والعميد نادر عليوة وناجي سيد الأهل.

وفي اللجنة رقم 168 ومقرها مدرسة دقدوس الإعدادية حصد أسامة راضي 136 صوتا وأحمد الألفي 193 صوتا وأميمة حجازي 118 صوتا و رغدة عبد اللطيف 137 صوتا وهلال اليخ على 162 صوتا بينما حصل مرتضى منصور على 78 صوتا.

وتأتي هذه النتائج وفق المؤشرات الأولية مع التأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج
 

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