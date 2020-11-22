مرتضى منصور مُهددًا أحمد موسى:«لو اتكلمت عندي كتير»

الأحد، 22-11-2020
11:35 ص
المصريون
فتح مرتضى منصور
، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
، النار
على الإعلامي أحمد موسى
، مهددًا إياه بكشف "المستور"، حسب قوله.
وقال منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر نادي الزمالك
:
"أنا الوحيد اللي كنت مقتنعا بأحمد موسى
في مصر كلها قبل أن اكتشفه على حقيقته،
لذلك ندمت على معرفته ومواقفي معه لأني كنت أظنه سيصون الجميل لمن وقف بجانبه في أزمته".
وقال :"واقعد اتنطط يا موسى.. انت الوحيد اللى
بتتنطط .. ولو اتكلمت عندي الكتير".
وكان الإعلامي أحمد موسى
، انتقد ربط خسارة مرتضى منصور
انتخابات
مجلس النواب 2020، بنادي الزمالك
، قائلًا :" نادي الزمالك
لا يقف على أشخاص وتولي
رئاسته أكثر من 28 رئيس".
وأضاف "موسى"، خلال حلقة اليوم من برنامج «على
مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كيان نادي الزمالك
كبير جدا، والمستشار
مرتضى منصور
دخل انتخابات مجلس النواب بصفته مواطن له حق الترشح وليس رئيس نادي الزمالك
.
وأضاف قائلا: «البرنامج لا يهاجم أحدا ولكن ينقل الحقيقة
إلى الناس، نادي الزمالك
لا يقف على أشخاص وتولي رئاسته أكثر من 28 رئيسا».
وأكد موسى، أن مهمته هي تقديم الحقيقة في برنامجه، وسبق أن
ساند المستشار مرتضى منصور
في عام 2015، ولكن الآن ينقل الحقيقة كما هي.
ووجه اللوم على كل من انتقده بسبب تصريحاته بخصوص خسارة نادي
الزمالك
الانتخابات؛ مرددا: «المستشار مرتضى منصور
مصدوم في الأصوات وبلده منتخبتوش».
وتابع موسى،: «الإعلام دوره ينقل الموجود على أرض الواقع
ومرتضى منصور
كان عضوا بالمجلس اليوم وغدا خارج البرلمان».