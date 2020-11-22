الأحد 22 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد زكي ينفعل على مفيد فوزي داخل منزله بسبب زوجته

إيجابية المسحة الثانية لمحمود "كهربا"

مرتضى منصور مُهددًا أحمد موسى:«لو اتكلمت عندي كتير»

"الجبلاية" تجرى قرعة الموسم الجديد غدًا

صحفي يخترق اجتماع سري لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي

الولايات المتحدة تعلن عن أول علاج لـ" كورونا "

"الشباب والرياضة" تنظم لقاءً حوارياً ضمن مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

شهيرة تكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة محمود ياسين

" المرأة الخفاش" تكشف عن أصل فيروس " كورونا" الحقيقي

ADS
 

مرتضى منصور مُهددًا أحمد موسى:«لو اتكلمت عندي كتير»

download
مرتضى وموسى
 
الأحد، 22-11-2020 11:35 ص المصريون

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على الإعلامي أحمد موسى، مهددًا إياه بكشف "المستور"، حسب قوله.
وقال منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر نادي الزمالك: "أنا الوحيد اللي كنت مقتنعا بأحمد موسى في مصر كلها قبل أن اكتشفه على حقيقته، لذلك ندمت على معرفته ومواقفي معه لأني كنت أظنه سيصون الجميل لمن وقف بجانبه في أزمته".
وقال :"واقعد اتنطط يا موسى.. انت الوحيد اللى بتتنطط .. ولو اتكلمت عندي الكتير".
وكان الإعلامي أحمد موسى، انتقد ربط خسارة مرتضى منصور انتخابات مجلس النواب 2020، بنادي الزمالك، قائلًا :" نادي الزمالك لا يقف على أشخاص وتولي رئاسته أكثر من 28 رئيس".
وأضاف "موسى"، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كيان نادي الزمالك كبير جدا، والمستشار مرتضى منصور دخل انتخابات مجلس النواب بصفته مواطن له حق الترشح وليس رئيس نادي الزمالك.
وأضاف قائلا: «البرنامج لا يهاجم أحدا ولكن ينقل الحقيقة إلى الناس، نادي الزمالك لا يقف على أشخاص وتولي رئاسته أكثر من 28 رئيسا».
وأكد موسى، أن مهمته هي تقديم الحقيقة في برنامجه، وسبق أن ساند المستشار مرتضى منصور في عام 2015، ولكن الآن ينقل الحقيقة كما هي.
ووجه اللوم على كل من انتقده بسبب تصريحاته بخصوص خسارة نادي الزمالك الانتخابات؛ مرددا: «المستشار مرتضى منصور مصدوم في الأصوات وبلده منتخبتوش».
وتابع موسى،: «الإعلام دوره ينقل الموجود على أرض الواقع ومرتضى منصور كان عضوا بالمجلس اليوم وغدا خارج البرلمان».

 

إقرأ ايضا

s720121332153

أحمد زكي ينفعل على مفيد فوزي داخل منزله بسبب زوجته

5f8829d84c59b758b96944b8

شهيرة تكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة محمود ياسين

امطار

والد ضحية الأمطار : الشارع كله كان متكهرب

أخبار متعلقة

العقار المخالف

إخلاء عاجل لعقارين بمنطقة الزمالك.. تعرف على السبب

image

حقيقة نقل مرتضى منصور إلى العناية المركزة

20200408204431310

«إن شاء الله».. أشرف صبحي يزف بشرى بشأن نهائي إفريقيا

الزمالك

نجم طلائع الجيش: 12 مباراة في الزمالك أفضل من 10 مواسم قضيتهم في الأهلي

OPTEIW

أحمد موسى يهاجم مرتضى منصور: «هذه هي مهمتي»

20180903013619458

تعليق ناري من فرج عامر بعد خسارة مرتضى منصور في الانتخابات