مرتضى منصور: معايا تسجيل لاخت مسؤول كبير وساوموني على حبسي مقابل 3 شروط





قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه تم مساومته على 3 شروط حتى لا يتم حبسي، أولا تقسيط غرامة كهربا على 3 سنوات وقولت على جثتي مش فلوسي أو أنسى قضية نادي القرن رقم 3 اقدم اعتذار لمحمود الخطيب.

وأضاف في فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انا قولت كلمتين ولا في سري هقول الكلام دة ومحمود عارف انا اتحبست أزاي ومش هسيب حقي".

وتابع: "سنعقد مؤتمر صحفي يوم الجمعة المقبل للإعلان عن المدير الفني لنادي الزمالك، وهقول حاجات اللي شعره أسود هيبيض لأن من 2020 في حاجة غلط وعندي المكالمة المسجلة من أخت المسئول اللي قالتلي خلي بالك أنك هتسقط في الانتخابات وهيعزلوك من نادي الزمالك وقالت هيحبسوك".

