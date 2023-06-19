



استمعت محكمة جنايات الاقتصادية، أمس الأحد، لمرافعة مرتضى منصور في اتهامه بالتعدي على موظف عمومي.

وقال مرتضى منصور: "أنا جاي احتفل بعيد ميلادي في المحكمة".

وطلب مرتضى منصور خلال الجلسة بالتصريح له بالحصول على ما يفيد تقديمه بلاغات للنائب العام ضد الشاكية، بالإضافة لطلبه التصريح بالحصول على ما زعم أنه صدر قرار بوقف الموظفة عن العمل، كما ادعى سابق اتهامها في قضايا رشوة، بحسب محام حضر الجلسة.

وكانت جهات التحقيق أحالت مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على الموظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري.

وتُنظر القضية أمام محكمة جنايات الاقتصادية بدلًا من الجنح، لأنها الواقعة ضد موظف عمومي.

كانت محكمة النقض، قضت بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

وأفرجت السلطات المعنية عن مرتضى منصور بعد قضائه عقوبة الحبس شهرًا بسجن وادي النطرون.