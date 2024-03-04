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مرتضى منصور: حلمي بكر جالي المكتب يعيط بسبب ضرب زوجته له كشف المحامي مرتضى

الإثنين، 04-03-2024 01:06 م
كشف مرتضى منصور، تفاصيل جديدة عن ما كان يتعرض له الراحل حلمي بكر من زوجته قبل وفاةه.
وقال مرتضى : حلمي بكر في يوم من الأيام جه مكتبي وهو يبكي لأنه انضرب هو وأخواته من مراته في الشارع ، قبل 5 او 6 أشهر وأيامها طلع في الإعلام يبكي.
وتابع: ندعو للفنان حلمي بكر بالرحمة وأن يجعل مثواه الجنة، ونقول لابنه هشام (كان يجلس بجواره) ناس كتير في مصر بيعتبروك ابنهم أو أخوهم، والناس في مصر مهتمة منذ وفاة والدك لأنه فنان كبير مثل بليغ حمدي والأطرش والموجي وغيرهم ويكفي حلمي بكر أغنية "ماتقولش إيه ادتنا مصر قول هندي ايه لمصر" لأن دي أغنية وطنية.

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