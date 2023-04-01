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مرتضى منصور: تم حسم ملف المدير الفني الجديد والاعلان خلال أيام

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مرتضي منصور
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السبت، 01-04-2023 02:46 م نسمه عبد الوهاب
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تطورات ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لفريق الكرة، موضحا أن هناك لجنة من رموز النادي مع أمير مرتضى المشرف على الكرة وتم حسم ملف المدير الفني.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي اليوم: «تم اختيار المدير الفني الجديد على أعلى مستوى وجهازه المعاون بالكامل، وهناك إجماع على اسم المدرب وسيكون معه اثنين من المدربين المساعدين ومدير كرة ومدرب حراس مرمى».

وأضاف مرتضى منصور قائلا: «لن أفصح عن اسم المدير الفني حاليا من أجل الحفاظ على سرية المفاوضات، وسيتم توقيع العقود في الوقت الحالي».


 

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