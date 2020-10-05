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مرتضى منصور: أنا مش قليل الأدب

مرتضى-منصور
مرتضي منصور
 
الإثنين، 05-10-2020 12:34 م إيمان هاني


أكد النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد جلال النائب الوحيد لرئيس القلعة البيضاء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: "أنا مش قليل الأدب ولساني مش طويل ولكن أنا بدافع عن النادي بتاعي ولم أتحدث بمعلومات كاذبة".
وتابع:  رئيس نادي الزمالك، إلى أن أي مؤسسة رياضية عندما لا تحترم الدستور والقانون والقضاء فإنها في مزبلة التاريخ.
وأردف: "وصلتني رسالة من قطر منذ 10 أيام أنه سيتم شطب اسمي من الرياضة المصرية»، مردفا هذه خطة ابن موزة والقطريين.

 

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