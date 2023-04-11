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مرتدية عباءة.. أول صورة لـ سلمى الشيمي من داخل قسم الشرطة

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سلمى الشيمي
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الثلاثاء، 11-04-2023 09:52 ص

 

تداول رواد مواقع التواصل صورة للموديل سلمى الشيمي من داخل حجزها في قسم الشرطة بعد القبض عليها بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو منافية للآداب.

 

ماذا وجد بحوزتها

 

وحسب- القاهرة 24- الذي نشر الصورة فقد وجد رجال الأمن بحوزة سلمى الشيمي حقيبتي ملابس، الأولى زرقاء اللون كبيرة الحجم والأخرى سوداء.

 

كما وجد رجال الأمن بحوزتها مبلغا ماليا وقدره 2700 جنيه، في خزينة المحكمة، ووجد بحوزتها أيضا 130 درهما إماراتيا، و3 بطاقات بنكية، و2 هاتفا محمولا، وحلقي إكسسوار.

 

الاعترافات

 

وأدلت سلمى الشيمي باعترافات تفصيلية بعد القبض عليها، حيث قالت إن بداية حياتها نحو الشهرة بدأت بالتعرف على شخص أغراها بجسدها وملامحها الجميلة: قالي أنتي جميلة وحرام جسمك ده ما تمثليش وتبقي نجمة.

 

وأضافت سلمى الشيمي، التي تبلغ من العمر 29 سنة، أنها تخرجت من كلية التمريض وأثناء دراستها كان جسدها ملفتا لزملائها وشجعتها عبارات الغزل والإشادة بها على محاولة اختراق واحتراف مجال التمثيل وطرقت الباب، وقالت: حاولت أمثل أكثر من مرة وتواصلت مع ناس كتير ومخرجين ومنهم مخرج شهير قفل الباب في وشي وقالي انتي متنفعيش خالص.

 

وأكدت أنها عملت في مجال الموديلز ثم لجأت إلى احتراف إنشاء محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك، وكانت تستعرض بجسدها خلال الفيديوهات حتى تحصل على أموال من نسب المشاهدات العالية.

 

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