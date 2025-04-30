مرتديًا سبايدر مان.. الطفل ياسين وأسرته والمتهم بهتك عرضه يصلون المحكمة

وصلت قبل قليل، أسرة تلميذ مدرسة الكرمة ياسين إلى قاعة محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض التلميذ داخل مدرسة الكرمة بمدينة دمنهور، وحضر المجني عليه وهو يرتدي زي سبايدر مان.

كما وصل المتهم الذي يعمل مراقب مالب في مدرسة الكرمة الخاصة والمنتدب من قبل المطرانية لمراقبة حسابات المدرسة.

وتنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، رئيس المحكمة، وأحمد حسونة عزب، رئيسا، وعضوية المستشارين أدهم محمد سعيد، ومحمد سعيد عبد الحميد، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 2،1 / 281 من قانون العقوبات.

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقاً لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.