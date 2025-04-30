الأربعاء 30 أبريل 2025
توقيت مصر 15:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليق مفاجئ من "ساويرس" على قضية الطفل ياسين

بعد بيان المركزي.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه اليوم

شاهد.. أسامة منير يرد على فيديو "المسيحية أفضل حظًا من المسلمة"

الرئيس يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

زيزو يرد على بيان الزمالك: تعرضت لتهديد وترويع لتجديد تعاقدى مع النادى

صدمة في الوسط الفني.. وفاة الفنانة سمر عبدالعزيز

مفاجأة.. اتحاد الغرف التجارية: الذهب سيصل إلى 5 آلاف جنيهًا قريبًا

نساء قادرة.. 3 سيدان يلقين فتاة من البلكونة والقضاء يصدر حكمه

شاهد.. السلطات السعودية تلقي القبض على 4 صينيين بمكة المكرمة

مرتديًا سبايدر مان.. الطفل ياسين وأسرته والمتهم بهتك عرضه يصلون المحكمة

مرتديًا سبايدر مان.. الطفل ياسين وأسرته والمتهم بهتك عرضه يصلون المحكمة

306
ا
الأربعاء، 30-04-2025 10:15 ص

 

 

وصلت قبل قليل، أسرة تلميذ مدرسة الكرمة ياسين إلى قاعة محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض التلميذ داخل مدرسة الكرمة بمدينة دمنهور، وحضر المجني عليه وهو يرتدي زي سبايدر مان.

كما وصل المتهم الذي يعمل مراقب مالب في مدرسة الكرمة الخاصة والمنتدب من قبل المطرانية لمراقبة حسابات المدرسة.

وتنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، رئيس المحكمة، وأحمد حسونة عزب، رئيسا، وعضوية المستشارين أدهم محمد سعيد، ومحمد سعيد عبد الحميد، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.

 

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 2،1 / 281 من قانون العقوبات.

 

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقاً لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.

 

إقرأ ايضا

تن

تعليق مفاجئ من "ساويرس" على قضية الطفل ياسين

Capture

شاهد.. أسامة منير يرد على فيديو "المسيحية أفضل حظًا من المسلمة"

67b1bb3f4c59b71eca34c506

الرئيس يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

أخبار متعلقة

Capture

مقابل وزنه ذهب.. محامي الطفل ياسين يكشف حقيقة التفاوض للتنازل عن القضية

images

بدء أولى جلسات محاكمة مغتـ.صب الطفل ياسين

42022300218201

محامي يكشف العقوبة المتوقعة بحق المتهم بهتـ.ـك عرض الطفل ياسين

GpnExRAWYAABOR6

ماذا قالت مديرة مدرسة الطفل ياسين في أول ظهور لها (فيديو)

707

التعليم تكشف مفاجأة عن واقعة الطفل ياسين في مدرسة الكرمة

Capture

واقع ابنته وأجبر ابن خالتها على معاشـ.ـرتها وتصويرهما.. والمحكمة تصدر قرارها