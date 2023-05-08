



استغاث شاب يدعى محمد أحد سكان منطقة شبرا الخيمة من زوجته بعد اكتشاف خيانتها له مع أحد أقاربه، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر ضدهما يحمل الرقم 1777 إداري مركز قليوب، مؤكدا أنها لم تصن عشرته، وأقدمت على إقامة علاقة غير شرعية مع شخص آخر.

عاد محمد من العمل ووصل منزله يوم اكتشافه الواقعة، حيث وجد زوجته تتحدث في الهاتف المحمول، وعندما سألها عن هوية المتصل أخبرته أنها كانت تتحدث مع والدتها.

وأمسك محمد هاتف زوجته، وبدأ يبحث عن الرقم الذي كانت تتحدث معه ليفاجأ بأنها تتحدث مع نجل خاله، وفور علمها هربت مسرعة إلى منزل والدتها، مردفا: خدت منها الموبايل لقيتها بتتكلم مع ابن خالي، وأول ما شافت إني عرفت نزلت جري، وراحت عند والدتها، وأنا على طول روحت لابن خالي ومسكت الموبيل بتاعه لقيت تسجيلات وكلام بينهم وحاجات فظيعة، ولما سألته بتكلمها ليه قالي اللي عنده معزة يلمها.

حالة من الصدمة انتابت محمد بعدما علم أن الخيانة جاءته من أحد الأقربين وهو ابن خاله قائلا: ابن خالي بعدما كنت بآمن ليه وبدخله بيتي وبأكله وأشربه معايا، وكمان كنت مربيه على إيدي من صغري لحد ما كبرته وشغلته معايا يبقى آخرتها يعمل معايا كده هو ومراتي.

واختتم حديثه بأنه وجد العديد من الصور المخلة لزوجته على الهاتف المحمول الخاص بـ ابن خاله، معقبًا: شوفت صور مراتي على موبيل ابن خالي، وهي لابسة الملابس الداخلية، وروحت عملت محضر رقم 1777 إداري مركز قليوب فيهم هما الاثنين.