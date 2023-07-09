الأحد 09 يوليه 2023
توقيت مصر 14:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عروس تفاجئ الجميع في حفل زفافها ببدلة رقص شفافة وترقص على أغنية أم كلثوم

واقعة غريبة.. القبض على محامٍ "مخمور" أثناء مرافعته في قضية مخدرات

جريمة بشعة.. قتل زوجته وأكل مخها واستخدم جمجمتها طفاية سجائر لسبب صادم

تصل لـ ٧٥ ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

ضربة مفاجئة.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

فيديو لحادث جديد يهز السعودية يصدم الجميع

تعليق مفاجئ من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح

فضيحة في القرية.. عاد للمنزل فكانت الصدمة بغرفة نومه

ريكي مارتن ينفصل عن "زوجه المثلي" السوري بعد إنجاب 4 أطفال!

مراته السبب.. والدة قاتل شقيقه التوأم للقاضي: "أرجوك سيب لي واحد"

مراته السبب.. والدة قاتل شقيقه التوأم للقاضي: "أرجوك سيب لي واحد"

2146819_0
المحكمة
الأحد، 09-07-2023 08:37 ص

 


شهدت محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه التوأم بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، الاستماع لشهادة أم الجاني والمجني عليه خلال سير جلسة المحاكمة.


وأمام القاضي انهارت الأم بالبكاء قائلة: "ياسيادة القاضي أنا أم ومكوية وعيالي واحد مات والتاني محبوس وأنا ست مريضة أرجوك سيب لي واحد فيهم"، مؤكدة أن ابنها المتهم لم يقصد قتل شقيقه، لأنهما كانا قريبان من بعضهما ولم يحمل أي منهما ضغينة للآخر، وأن القاتل تعرض لظلم شديد.


واتهمت زوجة ابنها المجني عليه والشاهدة الأولى أنها سبب المشاكل التي حدثت بين نجليها كما أنها كانت تتعدى عليها بالسب والشتم بأبشع الألفاظ فكانت دائمًا تدخل في مشاكل مع شقيق زوجها وتسبه وتتوعده بتلفيق الاتهامات.


وقالت الأم باكية لرئيس محكمة جنايات كفر الشيخ المستشار شريف قورة: "يا سيادة القاضي عيالي بيحبوا بعض ومكانوش بيفترقوا منها لله مرات طلحة هي اللي عملت كده فيهم وكانت بتشتمني بألفاظ وحشة وتهددني وتقولي والله لأقهرك عليه".


ونظرت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، أمس السبت، أولى محاكمات عامل عادي متهم بقتل شقيقه التوأم بسلاح أبيض "سكين" بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ.


تُشكل الدائرة من المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 13038 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3279 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.


كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال المدعو "محمد.ف.ب.خ"، 31 عامًا، عامل عادي، ويقيم بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 24 سبتمبر 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، قتل شقيقه طلحة عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك.


وتبين من قرار إحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أن المتهم أعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وتوجه إليه بمحل تواجده بمسكنه وعندما شاهده عاجله بطعنة من السلاح الأبيض حوزته فيما وجه له اتهامًا آخرًا بإحرازه سلاح أبيض "سكين" والمستخدم في ارتكاب الجريمة.

إقرأ ايضا

Screenshot 2023-07-09 10.25.44 AM

عروس تفاجئ الجميع في حفل زفافها ببدلة رقص شفافة وترقص على أغنية أم كلثوم

_تنزيل

واقعة غريبة.. القبض على محامٍ "مخمور" أثناء مرافعته في قضية مخدرات

135-101814-mexican-killing-wife-black-magic_700x400

جريمة بشعة.. قتل زوجته وأكل مخها واستخدم جمجمتها طفاية سجائر لسبب صادم

أخبار متعلقة

2018_5_16_0_2_0_305

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

62d3ffdc423604071a7a123d

مرتضى منصور للمحكمة: "أنا جاي احتفل بعيد ميلادي هنا"

hibazoom-0d8bba1aadf06a085226886afc99df46

سيدة كفر الشيخ جمعت بين زوجها وشقيقه في علاقة واحدة.. والنهاية مفجعة!

2017_9_8_14_41_30_187

حكم قضائي بإعدام مشرف أمن في كفر الشيخ.. ماذا فعل؟