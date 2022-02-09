الأربعاء 09 فبراير 2022
توقيت مصر 17:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

علاقة غير شرعية وإجبار على الزواج.. تفاصيل مجزرة الزمالك كاملة

من هو بولس فهمي الذي عيّنه الرئيس رئيسًا للمحكمة الدستورية؟

قرار رسمب بإيقاف مذيع القناة الأولى بعد الضجة التي أحدثها عن الآهلي

أبوجبل يكشف مفاجأة عن حواره مع صلاح الذي اقتحمه ساديو ماني

بعد معاقبته.. باسم سمرة لـ تركي آل الشيخ: أنا آسف

تفاصيل عودة شيرين لـ حسام حبيب

أمريكا تُسلم معتقل سعودي إلى المملكة بعد إصابته باضطراب عقلي نتيجة التعذيب

مفاوضات مع روسيا للإفراج عن شحنة برتقال مصرية

مذيع وزميلته يرتكبان فضيحة على الهواء في قناة «الحدث اليوم»

طليق عارضة أزياء سعودية شهيرة يعرض آثار ضرب على جسده بعدما اكتشف خيانتها

ADS
 

مذيع وزميلته يرتكبان فضيحة على الهواء في قناة «الحدث اليوم»

620396404236040dd5643154
ا
Native
Teads
الأربعاء، 09-02-2022 12:50 م

في فضيحة مدوية أثارت الغضب وطالب الجميع بإغلاق القناة، أقدم مذيع وزميلته خلال تقديم أحد البرامج على القناة، من عمل مداخلة هاتفية كاذبة، يدعي فيها أحد الأشخاص أنه جراح القلب مجدي يعقوب على الهواء مباشرة.
وتفاجأ الجمهور خلال المداخلة بصوت مختلف عن صوت الجراح العالمي، قائلًا: "أنا اللي سعيد بيكم.. ناس محترمين وتشرفوا البلد، لتلتقط المذيعة أطرف الحديث، قائلة: دكتور مجدي منور، وبجد لينا الشرف إن أول مداخلة تليفونية في البرنامج تكون من حضرتك".
وأثارت المداخلة الهاتفية موجة من الغضب والسخرية أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين ما حدث على الشاشة من كذب واستخفاف بعقل المشاهد، حيث نشرت الصحفية ياسمين محفوظ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو للمداخلة الكاذبة، قائلة: "شوفت قليل وكتير.. لكن كدة كتير؟! جايبين واحد منتحل صفة دكتور مجدي يعقوب ؟! غيروا اسم القناة للنصب اليوم؟!! القناة دي لازم تتشمع.. مش مستوعبة والله".
وتابعت في تغريدة أخرى: "اتفضلوا شوفوا الوكسة لآخرها.. نصباية بجد مش هزار، ليرد عليها الإعلامي المعروف جابر القرموطي: دا هباب مهبب، أما الإعلامي شريف عامر، كتب معلقا: إلى من يهمه الأمر".
ونشرت ياسمين محفوظ فيديو آخر، لباقي المداخلة، معلقة: "الحقوا الجزء الثاني هتلاقوا صوت دخل فجأة وسط المداخلة قالك ده محمد جمال مساعد السير مجدي يعقوب في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وبيشكروا الدكتور على أنه الراعي الشرفي لمبادرة حق الغلابة اللي اسسها الأخ اللي قاعد قدام الكاميرا ده، واصفة ما حدث بالنصب الصيني المغشوش، مردفة: نصب بس صيني مغشوش، مضيفة: أنا خايفة الحلقة الجاية الاقي القذافي عامل معاهم مداخلة بعد إشاعة أنه على قيد الحياة".
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

إقرأ ايضا

image

علاقة غير شرعية وإجبار على الزواج.. تفاصيل مجزرة الزمالك كاملة

received_446924027178489

من هو بولس فهمي الذي عيّنه الرئيس رئيسًا للمحكمة الدستورية؟

20220208154846134

قرار رسمب بإيقاف مذيع القناة الأولى بعد الضجة التي أحدثها عن الآهلي