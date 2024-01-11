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مذيعة "CNN" سارة سيدنر تعلن إصابتها بالسرطان وتنهار من البكاء

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المذيعة
الخميس، 11-01-2024 01:08 م


وثق مقطع فيديو، مذيعة شبكة CNN سارة سيدنر تبكي على الهواء بسبب إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة.
وقالت سيدنر البالغة 51 عاماً في الفيديو: "اقتطع من وقتك ثانية فقط لتتذكر أسماء 8 نساء تحبّهم... ما عليك سوى عدّهم على أصابعك.. إحصائياً، إحداهن ستصاب بسرطان الثدي، أو ربما تكون مصابة به بالفعل. أنا الواحدة من الثماني داخل مجموعة أصدقائي".
سرطان الثدي
وأكملت: "لم أمرض يوماً. أنا لا أدخّن، ونادراً ما أشرب الكحول. وليس لعائلتي تاريخ مرضي مع سرطان الثدي.. مع ذلك، إنني في المرحلة الثالثة منه.. من الصعب قول ذلك".
الأشعة السينية
وتابعت: "إلى جميع أخواتي، أيا كان لون بشرتكن، من فضلكن، أجرينَ تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام أجرينَ أيضاً الاختبارات الذاتية. حاوِلنَ رصد المرض في فترة مبكرة".


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