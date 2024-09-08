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‏مذيعة العربية تهاجم داعية مصري بسبب عن المسيحيين.. والأخير يرد (فيديو)

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الأحد، 08-09-2024 01:19 م

 


وجهت مذيعة قناة العربية رشا نبيل سؤالا للداعية محمود عامر تطالبه فيها بنص قرآني يحرم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.

 

وقالت المذيعة للداعية خلال برنامج محل نقاش: أين نص تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم ومن أعطاك حق والتحريم؟..

 

ورد عامر: الله أعطاني الحق وعشان أجاوبك لازم أكون معك في الاستديو.

 

وأضاف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لكل مسلم علم وجب عليه أن يبلغه وإلا لجم بلجام من النار.

 


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