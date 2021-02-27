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مذيعة التليفزيون المصري نسيت أنها على الهواء..شاهد ماذا فعلت

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مذيعة التليفزيون المصري نسيت أنها على الهواء..شاهد ماذا فعلت

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مذيعة
 
السبت، 27-02-2021 03:02 م


تسببت غفوة من إحدى مذيعات نشرة التاسعة على القناة الأولى في التليفزيون المصري، في إثارة الجدل لدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرف المذيعة المفاجئ بوضع (روج) على الهواء أثناء تقديم النشرة.
وأقدمت المذيعة أميمة تمام بعدما أذاعت افتتاحية النشرة بإخراج قلم روج واستعماله على الهواء أثناء حديث زميلتها في الاستوديو.
وانتشرت التعليقات الساخرة من متابعي النشرة التي أذاعتها القناة الأولى من خلال بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، حيث علق بعضهم "المذيعة جات متأخرة ونسيت تحط مكياج"، وقال آخرون "إحنا جينا في وقت مش مناسب ولا إيه".

 

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