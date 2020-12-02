مذهل.. فيديو لجثث أندلسيين حديثة تهز علماء إسبانيا
مذهل.. فيديو لجثث أندلسيين حديثة تهز علماء إسبانيا
الأربعاء، 02-12-202008:16 مالطيب حسين
فجر عمال بناء في إسبانيا مفاجأة عندم اعثروا على 4500 جثة لمسلمين، حيث جاءت المفاجأة في طريقة التعرف للجثث، حيث وصف العلماء الكشف بأنه مذهل.
ويقول علماء الآثار إن الاكتشاف مذهل وغير متوقع ويمكن أن يساعدهم في فهم أفضل للفترة الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية.
وتمكنوا من معرفة أن الجثث لمسلمين بسبب طريقة الدفن.
وعثر العمال على رفات بشرية أثناء قيامهم بتوسيع طريق في تاوست، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة سرقسطة. ثم بعد عمليات تنقيب واسعة النطاق على امتداد 20 ألف متر مربع تقريبا، اكتشف علماء الآثار 400 قبر في مقبرة تضم أكثر من 4500 جثة.
وبدأت الحفريات في تاوست في عام 2010. وقرر علماء الآثار أن القبور كانت تعود لمسلمين بالاستناد إلى طريقة الدفن التي تتماشى مع التقاليد والشريعة الإسلامية، إذ أنها تواجه الجنوب الشرقي باتجاه مكة. ويشير الاكتشاف إلى واحدة من أقدم المقابر الإسلامية التي تم العثور عليها في إسبانيا.