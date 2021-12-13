مدير أعمال «أحلام» يحرجها على الهواء:«طالعة تهبلين بالحجاب».. شاهد رد فعلها

الإثنين، 13-12-2021
09:32 ص
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو
جديد لها وهي ترتدي الحجاب
برفقة مٌدير أعمالها نايف اليوسف ، عقب عودتها من حفل
في الرياض .
وظهرت أحلام في الفيديو وهي بالسيارة ، تتحدث إلى مدير أعمالها ، قائلة: "
نايف اليوم مو أبدعت فقط أنا غنيت من قلبي .. لأن صدق الأميرة ريما بنت طلال هي من
أكثر الداعمين لي منذ بداياتي فأحبها وغنيت لها من أقصى قلبي ".
وقاطع نايف ، حديث الفنانة أحلام ، قائلاً :” طالعة تهبلين بالحجاب
“،
لتٌعلق عليه وهي تمازحه ” نايف ترى مبارك
يسمعك .. مبارك شوف نايف ويش يقول .. عندكياه عندكياه “.
وأضافت أحلام :” الحفل الجاي بيكون في 23 ديسمبر الحالي في رياض العز ..
قولتلكم أنا بنت زايد “.
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