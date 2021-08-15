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مدى الحياة..محكمة تُلزم سعودية شهيرة بدفع 88 ألف ريال شهريًا لزوجها رجل الأعمال

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الأحد، 15-08-2021 09:53 ص

طلبت المودل السعودية الشهيرة "روز"، خلع زوجها أمام القضاء السعودي، بعد أن صدر حكم قضائي ضدها أمام محكمة أمريكية بإلزامها بدفع مبلغ مالي لزوجها شهريا.
وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن محكمة كاليفورنيا ألزمت المودل روز بأن تدفع لزوجها رجل الأعمال محمد الحمود 23 ألف دولار شهرياً أي ما يعادل 88 ألف ريال ، على أن يستمر القرار هذا القرار للأبد.
وكانت عارضة الأزياء السعودية أطلقت هاشتاق، ناشدت بخلع زوجها أمام القضاء السعودي.
وقالت مودل روز في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات: “ناس كتير بيقولولي أطلعي اتكلمي وقولي شو السالفة، مشكلتي إني ما أقدر أتكلم، كل شي بوقته حلو، عندي أشياء كتير أقدر أطلع أتكلم، بس ولا بحب أتكلم في حياتي الشخصية ولا أحب أتكلم فيها، ولا أحب إن يكون فيه جدال في موضوع يخص حياتي”.
الجدي بالذكر أن المودل روز مقيمة في أمريكا منذ عدة سنوات وحققت شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عرض الأزياء.

 

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