الأحد 02 أكتوبر 2022
توقيت مصر 15:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سقطة كبيرة لمرتضى منصور.. أرد أن يسخر من جماهير الزمالك فأمات لاعبًا على قيد الحياة

اختفاء سد النهضة.. خبير مصري يكشف مفاجأة التقطتها الأقمار الصناعية

شاهد ماذا فعل زوج عندما رأى زوجته في هذا الوضع مع عامل غسيل السجاد

شوبير: الأهلي على بعد خطوة من صفقة نارية بـ مليون و500 ألف دولار

فنان شهير برد صادم على ياسمين عز بشأن طاعة الزوج: «بت هبلة» (فيديو)

«يوم أسود».. أول تعليق من الفيفا على مجزرة إندونيسيا

أول صورة للزوجة التي تزور قبر زوجها كل يوم وتكتب عليه له

مذبحة في أندونيسيا.. مقتل 170 وإصابة 180 في اشتباكات أثناء مباراة كرة قدم (صور)

بدء الحجز اليوم.. الفرق بين شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط

بعد قفزة تاريخية.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد

ADS
 

مدرسة تقرر فصل 6 طلاب في أول يوم دراسي لهذا السبب

resize
طلاب
Native
Teads
الأحد، 02-10-2022 09:27 ص

عبر أحد قيادات مديرية التربية والتعليم بأسيوط عن ذهوله، بسبب قرار مدير مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين بمركز أبوتيج فصل 6 طلاب لمدة ثلاثة أيام لإحضار أولياء أمورهم بسبب عدم الانضباط ومخالفة لائحة الانضباط المدرسي  في اليوم الأول من العام الدراسي .

وقال أحد شهود العيان إنه فور دخول الطلاب إلى المدرسة حاولوا فرض الهرج والمرج مع زملائهم ولم يدخلوا إلى الفصل بعد طابور الصباح وظلوا يتجولون في طرقات المدرسة والنظر من نوافذ الفصول على الطلاب خلال الحصص وعندما لاحظ مدير المدرسة قام باصطحابهم إلى مكتبه وأثناء حديثه معهم قام احد الطلاب بالتلفظ بألفاظ غير لائقة مع زميله مما أثار غضب مدير المدرسة وقرر فصلهم 3 أيام او لحين إحضار أولياء أمورهم.

وقال عماري محمد عبد الخالق مدير الإدارة التعليمية بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط انه تلقى اليوم مذكرة من مدير مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين بمركز أبوتيج بقيام 6 طلاب بمحاولة نشر الفوضى في المدرسة ومخالفتهم للائحة الانضباط والتلفظ بألفاظ غير لائقة داخل المدرسة أثناء سير العملية التعليمية في اليوم الأول من العام الدراسي وقرر مدير المدرسة فصلهم 3 أيام او لحين إحضار أولياء أمورهم .

وأضاف عبدالخالق إن مدير مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين شاب ويعمل جاهدا على تطوير المنظومة التعليمية بالمدرسة ويسعى للحفاظ على التزام الطلاب بالانضباط حتى لا تتأثر المنظومة التعليمية بالمدرسة .
وأشار مدير إدارة أبوتيج التعليمية إلى أنه طلب من مدير المدرسة إحضار أولياء أمور الطلاب المفصولين الى الإدارة التعليمية للاجتماع بهم وتوضيح السلوك الذي ينتهجه أبنائهم داخل المدرسة لتعديله ومتابعتهم بصفة مستمرة.
 

إقرأ ايضا

615666-1212812778

اختفاء سد النهضة.. خبير مصري يكشف مفاجأة التقطتها الأقمار الصناعية

127-121145-khaled-sarhan-yasmine-ezz_700x400

فنان شهير برد صادم على ياسمين عز بشأن طاعة الزوج: «بت هبلة» (فيديو)

image

أول صورة للزوجة التي تزور قبر زوجها كل يوم وتكتب عليه له