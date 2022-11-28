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مدرسة بالغربية تعلن فصل جميع طلاب الفصل الثالث الثانوي

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ارشيفية
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Teads
الإثنين، 28-11-2022 01:01 م

نشرت مدرسة الشهيد يوسف عبد العال الثانوية المشتركة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بيانًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بفصل جميع طلاب الصف الثالث الثانوي بالمدرسة.

وفي السياق أكد مصدر داخل مديرية التربية والتعليم بالغربية أنه يجري التحقق من الأمر ومعرفة السبب عن طريق تسجيل الغياب الإلكتروني، مشيراً إلى أن هذا التصرف طبيعي في هذه الحالة لأن السبب عدم حضور الطلاب.

كان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، شدد على تنفيذ الكتاب الدوري رقم 42 الخاص بتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، خاصة غيـاب طـلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسي، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.

كما شدد أيضا على الإعلان في مكان ظـاهر بالمدرسة عـن نـص المادة العاشرة مـن القرار الوزاري رقـم 237 لسنة 2004، وأنه لا يسمح للطالب المقيد الـذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية.
 

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