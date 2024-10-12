مدرب موريتانيا يقع في خطأ فادح في تصريحاته بعد الهزيمة أمام مصر

السبت، 12-10-2024
07:14 م
تحدث أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا، عن الهزيمة التي تعرض لها أمام منتخب مصر في مباراة الليلة، والي انتهت بفوز الفراعنة بثنائية دون رد.
وكان استاد القاهرة الدولي قد احتضن مباراة مصر وموريتانيا في خضم منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا
2025، والتي أدارها الحكم الدولي الحاجي محمد.
ووجه أمير التهنئة لمنتخب مصر على الفوز في بداية تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة.
وقال: "استطعنا الحفاظ على نتيجة التعادل السلبي لفترة كبيرة، وقدمنا مباراة جيدة".
وأضاف: "الهدف الثاني لمنتخب مصر (سجله محمد صلاح) مسؤول عنه حكم اللقاء، لدي تحفظات على التحكيم".
واستكمل: "اعتراضات اللاعبين على الحكم أمر طبيعي، لأن الحكم فعلًا كان غير جيد، هناك مواقف تحكيمية كان لابد أن نعترض عليها.. سواء الجهاز الفني أو اللاعبين داخل الملعب".
واستطرد: "لاعبو موريتانيا كانوا يشعرون بالظلم داخل الملعب، ودائمًا هدفنا الفوز، ولكن للأسف لم نتعامل مع الضربات الثابتة لمصر بشكل جيد".
ورد أمير عبدو على مراسل "بطولات" بشأن تحول أداء فريقه للهجوم بعد استقبال هدفي منتخب مصر: "نواجه فريقًا قويًا ولديه عناصر قوية مثل صلاح ومرموش، لعبنا بطريقة متوازنة، ولكن مع الأسف الهدف الثاني أنهى الأمور".
وأكد: "لا أفكر في الرحيل عن موريتانيا، ما زالت لدينا فرصة في التأهل لكأس أمم إفريقيا
".
وواصل في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "حينما نستقبل هدفًا في الدقيقة 70 من كرة ثابتة، هذا يؤثر سلبيًا على اللاعبين، وجاء الهدف الثاني، وكان يجب أن يتدخل الـvar ويلغيه (رغم أن المباراة بدون فار)".
وأضاف: "حاولنا بعد ذلك، لكن لم نعد للمباراة، واجهنا منتخبًا كبيرًا، ولكن نأمل في الفوز عليهم في الإياب".
وأتم: "لا بد أن نتأهل في المركز الثاني، لأن مصر ستتأهل بالتأكيد".
الجدير بالذكر، أن منتخب مصر سيحل ضيفًا على موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري، في رابع جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا
.