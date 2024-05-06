مدرب جيم العمرانية يـقـ.ـتل حماته في الحمام لسبب صادم





قالت شيماء شحاتة طليقة مدرب جيم العمرانية المتهم بقتل والدتها في شقتها بالعمرانية أمام جهات التحقيق: إنها لم تندلع خلافات بينها وبين والدتها من قبل، وأن والدها منفصل عن والدتها منذ 13 عاما ويقيم في بني سويف، وتعمل بائعة مناديل وشيبسي أمام مترو محطة ساقية مكي، مشيرة إلى أنها كانت متزوجة من المتهم وانفصلت عنه في شهر يناير الماضي، ومنذ وقتها وعاشت مع والدتها.

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وأضافت شيماء طليقة مدرب جيم العمرانية، أنها انفصلت عن زوجها بسبب تدخل والدته في أمورهم، موضحة: تتدخل في حياتنا وكذا مرة تقولي ادي مرتبك لجوزك، وأنا قولتلها انتي مالك وساعتها كلمته وقالتله راح جه وكتفني وضربني هو وأهله، واتصلوا بأمي قالولها إن هما قفشوني مع واحد في الشقة وطلبوا منها القايمة عشان ميبلغوش الآداب.

وأكملت شيماء طليقة مدرب جيم العمرانية: أمي جت ولقت مفيش حاجه، وخبت القائمة ومرضتش تدهالهم فضربوها ساعتها، وخدوا منها القائمة بالعافية وخدوا مني موبايلين ودهبي اللي كنت لبساه، روحت عملت محضر ساعتها في قسم المعصرة وقالولي هاتي تقرير طبي عملته وعملت المحضر يوم 19 يناير اللي فات رقمه 721 لسنة 2024 جنح المعصرة، ووكلت محامي تابع المحضر اللي عملته وطليقي كان عامل فيا محضر بعديها من شهر فبراير اللي فات، وإن ليا فيديوهات مع حد والمحضر ده اتحفظ والمحامي بتاعي عمل طعن عليه ورفع قضيه أنه بيشهر بسمعتي والنيابة ادتني تمكين إني أخد بنتي منه، ومعرفتش أنفذ عشان البنت مكنتش موجودة في البيت كانت في بيت عمتها.

وأكملت شيماء: قابلته آخر مرة يوم 15 رمضان تقريبًا، ولما اتقابلنا قعد معايا أنا والمحامي وحاول يحل الموضوع عشان أتنازل عن حقوقي وموصلناش لحاجه ساعتها، وزود على الكلام أنه عايز يرجعلي ونسافر بره مصر.

وأوضحت شيماء طليقة مدرب جيم العمرانية: اللي حصل أني كنت في الشغل وخلصت على الساعة 9.30 وروحت عند الخياطة مع واحدة صحبتي ووصلت البيت الساعة 11:40، وبفتح الباب لقيت الباب مفتوح لقيت أمي نايمة في الحمام افتكرتها مغمى عليها ببص لقيتها مقتولة، ولقيتها نايمة على ضهرها وبتنزل دم من كل حتة ولقيت طارحة بيضاء على رقبتها والدم عليها، والباب مش مقفول ولقيت في آثار لحد حاول يفتح الباب من برة وشباك المنور اللي ناحية المطبخ مفتوح، وده عمرنا مفتحناه وده بيطل عالمنور اللي فيه منط من الأدوار اللي في العمارة، والهدوم عالأرض، والدنيا كانت متبعترة قدام الدولاب.