الأحد 20 أغسطس 2023
توقيت مصر 08:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسائل الرئيس السيسي كاملة: حلول نهائية وربنا شاهد

استقالات جماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك

بالصور.. والدة نيمار بالنقاب على الجمل في السعودية

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس إدارة الزمالك

شبه عارية.. هيفاء وهبى تشعل الجدل من الساحل الشمالي

فضيحة طالبات الجامعة.. تأييد حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات

أول تعليق لـ أحمد دومة بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي

مدحت العدل عن اختياره بطلا لـ ع الزيرو: محمد رمضان في حتة لوحده وعنده الموهبة

كيف تحوّلت حبيبة من بائعة بالمترو إلى أميرة مدللة؟

ابعدوا عن الطب.. نصيحة الدكتور حسام موافي للطلبة أصحاب الذاكرة الضعيفة

مدحت العدل عن اختياره بطلا لـ ع الزيرو: محمد رمضان في حتة لوحده وعنده الموهبة

Capture
مدحت العدل
السبت، 19-08-2023 02:19 م نسمه عبد الوهاب
قال مدحت العدل، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد، إنه كان هناك إجماع بينه وبين المخرج ماندو العدل والمنتج جمال العدل على تقديم عمل لمحمد رمضان بالسينما، مؤكدا «احنا شايفين رمضان في حتة لوحده».

وتابع العدل، أن أحد أسباب نجاح محمد رمضان هو كونه شبه كل الناس، بالإضافة الى الموهبة التي يتمتع بها.

واستكمل: «قولنا نختار موضوع ممكن يحصل مع أي بني آدم.. حمزة أو رمضان بالفيلم هو حالة ملايين من الناس اللي بتقضي حياتها عارفة تاكل وتشرب وتعيش، ولو جاتلها أزمة الدنيا ممكن تتقلب معاها، وعاملينه بشكل فيه إنسانية واحساس بالناس».

وأضاف مدحت العدل: «الفيلم يوضح المشاكل العادية التي يتعرض لها الناس كل يوم، فمثلا عندما تذهب للمستشفى تجد قائمة انتظار طويلة أمامك».

إقرأ ايضا

ؤس

بالصور.. والدة نيمار بالنقاب على الجمل في السعودية

50826

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس إدارة الزمالك

173-235057-haifa-wehbe-vacation-northern-coast-3

شبه عارية.. هيفاء وهبى تشعل الجدل من الساحل الشمالي