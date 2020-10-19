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"مدبولي" ينزل إلى بئر أثري معلقًا بالحبال (صور)

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رئيس الوزراء
 
الإثنين، 19-10-2020 07:43 م محمد فضل

تمكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الاثنين، من النزول داخل بئر أثري برفقة وزير الأثار، خالد العناني، مستخدمًا حبل لتفقد توابيت عثر عليها.
وخلال تفقد مدبولي أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، تم العثور على عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالإضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.
وأشار العناني إلى أن هذه الاكتشافات تمت بأياد مصرية خالصة، بالإضافة إلى الإنجاز غير المسبوق للعديد من المشروعات والافتتاحات الأثرية حيث سيتم افتتاح 5 متاحف قبل نهاية عام 2020.
وسوف يتم الإعلان عن هذا الكشف خلال الاسابيع القليلة القادمة في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الأثري.




 

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