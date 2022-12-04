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«مخنتوش ومقتلتوش».. ماذا قالت خطيبة عريس المحلة في التحقيقات؟

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«مخنتوش ومقتلتوش».. ماذا قالت خطيبة عريس المحلة في التحقيقات؟

elaosboa84150
عريس المحلة الراحل
Native
Teads
الأحد، 04-12-2022 11:45 ص


أكدت خطيبة عريس المحلة الذي لقي مصرعه شنقًا داخل شقة الزوجية قبل زفافه بأيام واتهمت أسرته خطيبته بقتله بعدما ضبطها تخونه مع شخص آخر داخل الشقة، خلال تحقيقات النيابة أنها دخلت للشقة فوجدته منتحرًا شنقًا.
وأشارت خلال التحقيقات إلى أنها كانت مع الضحية قبل الحادث وحدث بينهما شجار بسبب مشاكل الزواج وتركته وانصرفت، وبعد حوالي نصف ساعة حاولت الاتصال به فلم يجيب، فعادت إلى الشقة ووجدته منتحرًا وحاولت إنقاذه بالذهاب به إلى المستشفى.

ونفت خلال التحقيقات أنها كانت مع أي شخص آخر داخل الشقة، كما أنها لم تكن على علم بنية خطيبها في الانتحار، مشيرة إلى أنها تحبه وتحدت أهلها لكي تتمكن من الزواج منه فلماذا تقتله.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا باتهام فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها بشنق خطيبها المدعو "أمير ياسر" قبل أيام قليلة من زواجهما، ما أفضى ذلك إلى وفاة الشاب الذي يبلغ من العمر 19 سنة، ونقله مباشرة إلى المستشفى العام بنطاق دائرة قسم أول المحلة.
 

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