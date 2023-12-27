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مختص يكشف وضعيات الرأس الأكثر ضررًا أثناء النوم

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وضعية النوم
الأربعاء، 27-12-2023 12:21 م


كشف الدكتور فلاديمير بوندارينكو، أخصائي إعادة التأهيل والمعالجة الآلية وضعيتي النوم الأكثر خطورة للإنسان، وأفضل وضعية مناسبة للنوم بطريقة صحيحة.



الوضعية الأولى
وقال: "الوضعية الأولى يكون الرأس مرفوعا والظهر منحنيا على الأريكة وعلى السرير إذا كانت هناك وسادة كبيرة في الخلف. هذه الوضعية تسبب اضطراب إمداد الدم والتنفس، حيث يشعر الشخص بعد النوم بهذه الوضعية بألم في منطقة الصدر(العمود الفقري)، ويشعر بالتوتر في منطقة الرقبة. وقد يشعر بالألم أسفل الظهر لعدم ارتخاء منحنيات العمود الفقري أثناء النوم". حسب "نوفوستي".


الوضعية الثانية
وتابع: "الوضعية الثانية المضرة للجسم هي النوم والرأس منحنية إلى الخلف حيث يستخدم الشخص وسادة "غير مستقرة"، وبعد أن ينام ينحني رأسه إلى الوراء. يبدأ في هذه الوضعية يشخر، ويضطرب تنفسه من خلال الأنف والحنجرة. ولا يمكن أثناء النوم بهذه الوضعية عمليا استعادة عمل الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية. بالطبع يستمر القلب في العمل بإيقاع طبيعي، على الرغم من أنه أثناء النوم يجب أن ينخفض من 70-78 إلى 50- 60 نبضة في الدقيقة. وهذا يعني أنه يعمل كما في حالة اليقظة، أو حتى أكثر نشاطا".

أفضل وضعية
وأضاف: "المفيد أثناء النوم الاستلقاء على أحد الجانبين، مع ثني الركبتين قليلا. مشيرا إلى ضرورة تغيير الوضعية بين فترة وأخرى، وتسمح هذه الوضعية بتشغيل حركة الأمعاء، وتنشيط المرارة والكبد والطحال، وعموما تنشيط الجهاز الهضمي".

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