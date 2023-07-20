مختصة تركية تضع ماء زمزم تحت المجهر لتختبره فذهلت مما رأته (فيديو)





زعمت المهندسة الوراثية التركية ديلارا ساري، أحتواء ماء زمزم ، على كريستال بعد تبخيره ، كما يحتوي على 10 أضعاف المعادن في المياة المعدنية .

وقالت ديلارا في مقطع فيديو :" سنقوم اليوم بفحص ماء زمزم تحت المجهر ، أنه مشهد جميل جدا ".

وتابعت:" قمت بتبخير ماء زمزم وكانت النتيجة ، العثور على هذا الكريستال ، ماء زمزم غني بالمعادن وما تشاهدونه أكبر دليل ".

وأضافت:" أنه يحتوي على المغنسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم ، ويحتوي ماء زمزم على 10 اضعاف المعادن الموجودة في المياه المعدنية ".

واستطردت: ويحتوي ماء زمزم أيضا على الفلوريد الذي له فوائد كثيرة للجلد ولأعضاء الجسم ، لقد ذٌهلت مما رأيت فإنه أمر لا يٌصدق .