مختصة تركية تضع ماء زمزم تحت المجهر لتختبره فذهلت مما رأته (فيديو)

زعمت
المهندسة الوراثية التركية ديلارا ساري، أحتواء ماء زمزم ، على كريستال بعد تبخيره
، كما يحتوي على 10 أضعاف المعادن في المياة المعدنية .
وقالت
ديلارا في مقطع فيديو :" سنقوم اليوم بفحص ماء زمزم تحت المجهر ، أنه مشهد
جميل جدا ".
وتابعت:"
قمت بتبخير ماء زمزم وكانت النتيجة ، العثور على هذا الكريستال ، ماء زمزم غني
بالمعادن وما تشاهدونه أكبر دليل ".
وأضافت:"
أنه يحتوي على المغنسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم ، ويحتوي ماء زمزم على
10 اضعاف المعادن الموجودة في المياه المعدنية ".
واستطردت:
ويحتوي ماء زمزم أيضا على الفلوريد الذي له فوائد كثيرة للجلد ولأعضاء الجسم ، لقد
ذٌهلت مما رأيت فإنه أمر لا يٌصدق .