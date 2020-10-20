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"محي الدين": الموجة الثانية لكورونا ستؤدي لهذا الأمر الخطير

محمود محيي الدين
محمود محيى الدين
 
الثلاثاء، 20-10-2020 11:50 م المصريون ـ متابعات
توجه الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بالشكر إلى القيادة السياسية في مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه للوصول كمدير تنفيذي للصندوق.
وأضاف «محي الدين»، خلال مداخلة هاتفية من الولايات المتحدة الأمريكية، لبرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TeN": "أشكر جميع الدول التي منحتني صوتها للوصول لهذا المنصب، ونحن نمثل مصالح هذه الدول عالميا والعمل على حل مشاكلهم الاقتصادية"، لافتًا إلى أن هذا المنصب لم يواجه مشاكل اقتصادية منذ أربعينيات القرن الماضي مثل التي حدثت بسبب كورونا، مؤكدا أن الصندوق بمثابة المنقذ لهذه الدول.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن السنوات المقبلة ستكون مختلفة وتحتاج لتعاون دولي، ودورنا في الصندوق التعاون بين الجانبين والبنوك المركزية في الدول، متوقعا أن الموجة الثانية لكورونا ستؤدي لانكماش اقتصادي عالمي بنسبة 5%، والمهم تقليل الخسائر خلال المرحلة المقبلة.
 

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