محيي إسماعيل: «أنا بخاف من نفسي.. أنا جاي هنا ليه.. أنا شيطان»
محيي إسماعيل
Native
الإثنين، 10-05-202105:59 ممحمد فضل
أجاب الفنان المصري محي إسماعيل، عن سؤال طرحته عليه الإعلامية بسمة وهبة، وكان نصه “متى انتصر عليك الشيطان؟!”، قائلا: “أنا الشيطان، هو في شيطان يقدر يخش ملعبي، أنا الشيطان”.
وأضاف إسماعيل في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، الذي يعرض عبر شاشة “المحور”: “أنا شيطان في الإنسانية والأدب والفكر والذوق فلا أسمح للشيطان أن يتسلل إليّ، أنا عندي شيطان القيم فأستطيع أن أهزم به شيطان العنف والإجرام”.
وتابع: “أنا أتشيطن على الشيطان نفسه، ولكني لست بشيطان .. أحاول أتصدى له بكل قوة، أهزمه، وأحيانا ينتصر عليّ، وأقاومه إلى أن أحاول أنتصر إليه”.
ويتحدث محي إسماعيل عن مشواره الفني، ومشواره مع الحياة أيضا، الذي في البرومو الإعلاني للحلقة : ( أنا بخاف من نفسي – أنا مش عارف أنا جاي هنا ليه – أنا عبقري ومفيش شيطان يقدر يدخل ملعبي).