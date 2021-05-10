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محيي إسماعيل: «أنا بخاف من نفسي.. أنا جاي هنا ليه.. أنا شيطان»

محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
Native
الإثنين، 10-05-2021 05:59 م محمد فضل
أجاب الفنان المصري محي إسماعيل، عن سؤال طرحته عليه الإعلامية بسمة وهبة، وكان نصه “متى انتصر عليك الشيطان؟!”، قائلا: “أنا الشيطان، هو في شيطان يقدر يخش ملعبي، أنا الشيطان”.

وأضاف إسماعيل في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، الذي يعرض عبر شاشة “المحور”: “أنا شيطان في الإنسانية والأدب والفكر والذوق فلا أسمح للشيطان أن يتسلل إليّ، أنا عندي شيطان القيم فأستطيع أن أهزم به شيطان العنف والإجرام”.

وتابع: “أنا أتشيطن على الشيطان نفسه، ولكني لست بشيطان .. أحاول أتصدى له بكل قوة، أهزمه، وأحيانا ينتصر عليّ، وأقاومه إلى أن أحاول أنتصر إليه”.

ويتحدث محي إسماعيل عن مشواره الفني، ومشواره مع الحياة أيضا، الذي في البرومو الإعلاني للحلقة : ( أنا بخاف من نفسي – أنا مش عارف أنا جاي هنا ليه – أنا عبقري ومفيش شيطان يقدر يدخل ملعبي).

 

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