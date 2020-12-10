الخميس 10 ديسمبر 2020
توقيت مصر 16:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحديد جلسة الحكم على رامز جلال

الكاف يصدم الأهلي قبل مباراة السوبر مع نهضة بركان

محمود عزت يرد على أسئلة رئيس المحكمة.. فماذا قال؟

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل زوجة سعودية وعشيقها السوري

بالأرقام.. زيادة مرتبات المعلمين وموظفي الدولة والمعاشات

فيديو هز الإمارات.. بيان عاجل من النائب العام

صادم.. فنانة شهيرة تفتح العباءة وترقص أمام رجل في أحد شوارع السعودية

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة وفصل معاون نيابة

مرتضى منصور في ورطة جديدة بسبب مليار و400 مليون

ارتفاع أسعار الدولار تسود والجنيه يتراجع اليوم

ADS
 

محمود عزت يرد على أسئلة رئيس المحكمة.. فماذا قال؟

4ce868919b4b819b05c4f4c601ef265a
محمود عزت
 
الخميس، 10-12-2020 02:13 م المصريون

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"  لجلسة 4 يناير لحضور الشهود.
وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة أمر الإحالة فى القضية، وعقب ذلك أمر المستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة الثانية إرهاب بإخراج المتهم محمود عزت من القفص.
وسأل رئيس محكمة الجنايات، القائم بأعمال المرشد، عن الإتهامات فرد "ده محصلش.. ده افتراء"، ثم سأله مرة أخرى "معاك محامي" فرد قائلا: نعم وذكر أسم المحامى الخاص به لتخبره هيئة المحكمة بأنه تم شطبه من نقابة المحامين، فسألته المحكمة مرة أخرى عن محامي أخر فرد قائلا "نعم".
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن، حددت جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.
 

إقرأ ايضا

2020_4_30_10_45_41_849

بالأرقام.. زيادة مرتبات المعلمين وموظفي الدولة والمعاشات

شادي محمد

الكابتن التاريخي لـ الأهلي: هذا اللاعب خان النادي .. ولن أجامل في حديثي عنه

التجربة الدنماركية

وفاة مأساوية لبطل فيلم " التجربة الدنماركية " .. مات فجأة أثناء تمثيله مع هذه الفنانة

أخبار متعلقة

شادي محمد

الكابتن التاريخي لـ الأهلي: هذا اللاعب خان النادي .. ولن أجامل في حديثي عنه

فيفي عبده

بعد أنباء إصابتها بالشلل .. فيفي عبده تكشف مفاجأة مدوية عن المرض الذي أصابها

محسن صالح

وفاة أسطورة الأهلي والإسماعيلي .. و محسن صالح ينعيه

13619-20200923020649649

حلا شيحة ترفض الزواج من معز مسعود بعد أن اشترط هذا الأمر

download

الرئيس يرد على احتمالية المواجهة العسكرية مع تركيا

Capture

فيديو صادم/ هنادي مهنا تسحب زوجها أثناء حديثه مع فتاة في المهرجان