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محمود شاهين عن افتتاح حفل زفافه بزجاجة خمور: "جاتلي هدية وفرقعتها"

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محمود شاهين
السبت، 19-10-2024 02:59 م
حل محمود شاهين إبن شقيق الفنانة إلهام شاهين، ضيفًا ببرنامج "شاي بالياسمين" تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، المذاع عبر فضائية "النهار".
وكشف محمود شاهين عن كواليس حفل زفافة، والذي أثار الجدل مؤخرًا، وأحدث ضجة كبيرة بين جمهور السوشيال ميديا.
وقال "محمود: "البنات اللي كانوا بيرقصوا في الفرح أنتيم حياتي وأصحابي جدًا ومن أكتر الناس اللي قريبين مني في الحياة، ومنهم ناس كانت أجوزتهم موجودة في الفرح، دول صحابي واجوزتهم صحابي، وناس متربين معايا على مدار الحياة".

وعن افتتاحه حفل الزفاف بزجاجة خمور، عقب قائلًا: "في كذا فرح شوفته عمل نفس الفكرة بعد فرحي، يمكن عشان بتفرج على حاجات برة وبحب جدا الرالي وسباقات الفورمولا 1 لأن احتفالهم بتبقى بالشمبانيا، في حد جابها لي هدية وفرقعنها، كان انبساط بالنسبة لنا".
واحتفل محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين بحفل بزفافه الخميس، 5 سبتمبر.

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