الثلاثاء 04 يوليه 2023
توقيت مصر 21:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منها البيتزا واللانشون.. جمال شعبان يكشف أنواع أطعمة خطر جدًا

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

القبض على الضابط مرتكب "حادث مدينتي" وإحالته إلى المحاكمة العاجلة

تعليق صادم من الفنان محمد عبده على رغبة محمد رمضان عمل "دويتو" معه

ناهد أبو القمصان تشن هجمًا حادًا على رضوى الشربيني

قرار صادم من مرتضى منصور بسبب خالد الغندور

طالبة وطالبة في الإعدادية يمارسان الرذيلة حتى حملت وأنجبت سفاحًا

مجدي الجلاد يكشف تفاصيل حادث مدينتي ويفجر مفاجأة

محمود سعد يعلق على أكله لحم حمير لمدة ٢٠ سنة

رفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

محمود سعد يعلق على أكله لحم حمير لمدة ٢٠ سنة

000_7
محمود سعد
الثلاثاء، 04-07-2023 11:29 ص

أعرب الإعلامي محمود سعد، عن استياءه من تفسير المقطع الذي تحدث فيه عن تعرض أسرته الى خدعة من إحدي الجزارين لمدة 20 عاماً، بعد قيامه ببيع لحم حمير لهم على أساس انه لحم مواشي، بشكل خاطىء.


وقال "سعد"، فى بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك": حديثي لم يكن دعوة لأكل لحم الحمير مطلقاً، أنا مين علشان أقول ليكم كلوا لحمة حمير، لا تحملوني مالا احتمل، لأن أنا راجل كبير، وممكن أزعل الأكل سر من أسرار البيوت مينفعش نتكلم فيه.


وأضاف: لما قالوا قبل كده كلوا رجلين الفراخ قلت يا جماعة ميصحش، سيبوا الناس في حالها، دي أسرار عائلية خاصة، أنا أمي الله يرحمها لو عرفت أني قلت كدة مكنتش هتدخلني البيت".


وتابع: "الشعب المصري بيعرف يتصرف، محدش يقوله كل إيه ومتاكلش إيه، إحنا أمي كانت بتعملنا سد الحنك، واللي قال بدعو لأكل الحمير أرجوك تأنى".

إقرأ ايضا

2018_5_16_0_2_0_305

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2015_4_14_23_10_4_37

القبض على الضابط مرتكب "حادث مدينتي" وإحالته إلى المحاكمة العاجلة

135-105848-mohamed-abdu-ramadan-duet_700x400

تعليق صادم من الفنان محمد عبده على رغبة محمد رمضان عمل "دويتو" معه